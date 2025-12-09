Rośnie presja USA na Zełenskiego. Chcieli, żeby oddał Donbas przez telefon?

Według nich, administracja Donalda Trumpa uznała poniedziałkową wizytę prezydenta Ukrainy w Londynie, gdzie spotkał się z przywódcami Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, za daremną próbę zyskania na czasie w negocjacjach na temat planu pokojowego.

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że USA próbują odsunąć Wołodymyra Zełenskiego od europejskich przywódców, aby móc wywierać na niego skuteczniejszą presję w sprawie szybkiego zakończenia wojny poprzez spełnienie żądań Rosji.

Plan pokojowy. Według USA Europa jest głównym hamulcowym

Według źródeł, podczas gdy administracja Trumpa naciska na ukraińskiego przywódcę, aby działał szybko, Europejczycy radzą mu zachować ostrożność i cierpliwość. Dlatego – zdaniem Axiosa – niektórzy w Białym Domu postrzegają Europę jako główną przeszkodę na drodze do zawarcia umowy.

Cytowany w tekście ukraiński urzędnik przekazał, że z perspektywy Kijowa oferta USA pogorszyła się po tym, jak członkowie ekipy Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, odbyli w zeszłym tygodniu pięciogodzinne spotkanie z Władimirem Putinem na Kremlu.

Według źródła, Witkoff i Kushner chcieli uzyskać od Zełenskiego jasną odpowiedź "tak", gdy omawiali z nim najnowszą wersję planu pokojowego w trakcie dwugodzinnej rozmowy telefonicznej w sobotę (6 grudnia).

Zełenski miał zrzec się Donbasu przez telefon?

– Amerykanie próbowali na różne sposoby przekonać nas do rosyjskiego żądania w sprawie przejęcia całego Donbasu i chcieli, żeby Zełenski zaakceptował to wszystko podczas rozmowy telefonicznej – powiedziało źródło. Według niego, prezydent Ukrainy odpowiedział, że otrzymał dokument zaledwie godzinę przed rozmową i nie miał czasu, aby się z nim zapoznać.

Najnowszą wersję umowy pokojowej Zełenski ma przekazać stronie amerykańskiej we wtorek. Pierwotne porozumienie, które wyciekło w listopadzie, zawierało 28-punktów i wyglądało jak lista życzeń Rosji wobec Ukrainy.