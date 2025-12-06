Zełenski odbył "długą" rozmowę z ludźmi Trumpa. Co ustalono?

Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że w rozmowie wzięli udział również sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow i szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow.

twitter

Plan pokojowy USA dla Ukrainy. Zełenski: Uzgodniliśmy dalsze kroki

"Zwróciliśmy uwagę na wiele aspektów i mówiliśmy kluczowe kwestie, które mogą zagwarantować zakończenie rozlewu krwi i usunąć zagrożenie kolejnej inwazji rosyjskiej, a także niebezpieczeństwo, że Rosja nie spełni swoich obietnic, co już nie raz miało miejsce w przeszłości" – napisał ukraiński przywódca.

Szef państwa podkreślił, że Ukraina jest zdecydowana kontynuować uczciwą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu zaprowadzenia prawdziwego pokoju. "Uzgodniliśmy dalsze kroki i format rozmów z Ameryką. Dziękuję prezydentowi Trumpowi za tak intensywne podejście do negocjacji" – podkreślił.

Zełenski dodał również, że czeka na szczegółowy raport od Umierowa i Hnatowa, ponieważ "nie wszystko da się omówić przez telefon".

Rozmowy trwały prawie pięć godzin. Co ustalili Putin i Witkoff?

Witkoff i Kushner odbyli w tym tygodniu w Miami dwudniowe rozmowy z Umierowem. Wcześniej wysłannicy Trumpa spotkali się na Kremlu z Władimirem Putinem. Negocjacje trwały blisko pięć godzin, ale nie przyniosły przełomu.

28-punktowy plan, o którym dyskutowano, zakłada m.in. rosyjską kontrolę nad całym Donbasem, zamknięcie Ukrainie drzwi do NATO oraz ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. żołnierzy.

Według Putina, Stany Zjednoczone zaproponowały podział umowy pokojowej na cztery osobne pakiety. Zapowiedział, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Rosja prędzej czy później "wyzwoli" Donbas i "Noworosję", jak Kreml nazywa południowo-wschodnie obwody Ukrainy.

Czytaj też:

Rubio o wojnie na Ukrainie: Chodzi o 30-50 kilometrów kwadratowych