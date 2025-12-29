"To brzmi surrealistycznie". Saryusz-Wolski: Rosja i Ukraina decydują za UE

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w niedzielę w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie.

– Rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – ocenił prezydent USA, podkreślając, że uzgodnionych zostało "około 95 proc." planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie.

Saryusz-Wolski: Nie przybliżyliśmy się do pokoju

Oceniając rozmowy na Florydzie doradca prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski wskazał, że nie można mówić o przybliżeniu się do osiągnięcia pokoju, a jedynie porozumienia amerykańsko-ukraińskiego.

– Przybliżyliśmy się do porozumienia na linii Waszyngton-Kijów jeśli chodzi o te 20 punktów [planu pokojowego], natomiast nie przybliżyliśmy się do pokoju. Notabene, wśród tych 20 punktów jest, co umyka uwadze, punkt 7, gdzie w akcie porozumienia przyszłego Rosja i Ukraina decydują za UE, że Ukraina dołączy do UE i to niebawem – komentarz Zełenskiego, że za 2 lata. I że UE otworzy przed Ukrainą swoje rynki, to brzmi surrealistycznie. To pojawia się w sytuacji, gdy Europejczycy nie uczestniczą w tych negocjacjach, nie mówię o telefonicznych rozmowach, i kompletnie zapomina się o tym, że art. 49 TUE mówi, że Rada Europejska musi zgodzić się na przyjęcie członka i muszą to ratyfikować rządy państw – powiedział.

Były europoseł uważa, że przełom nastąpi w momencie, kiedy prezydenta USA Donald Trump zda sobie sprawę, że "niczego nie ugra z Putinem". Ukraina natomiast powinna skupić się na obronie swojej podmiotowości.

– Nie powinna oddawać niczego, czego nie musi oddać, czyli to, co już straciła, na to nie ma rady, natomiast nie to, czego nie straciła, ponieważ wilczy apetyt Putina jest taki, że jest w stanie pochłonąć wszystko i następnym żądaniem może być linia Dniepru albo połowa Kijowa – ocenił Saryusz-Wolski.

