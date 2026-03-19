Żołnierze NATO ewakuują się z Bliskiego Wschodu. Misja zawieszona

Wcześniej Hiszpania ogłosiła, że przenosi cały swój kontyngent wojskowy z Iraku, w sumie ok. 300 żołnierzy. Wojska zostaną relokowane w miejsce, którego lokalizacja na razie pozostaje nieznana.

Hiszpańska minister obrony Margarita Robles potwierdziła przeniesienie kontyngentu podczas wizyty w bazie Los Llanos w Albacete. Zapewniła, że relokacja będzie przebiegać stopniowo w ciągu kilku najbliższych dni.

Hiszpańscy żołnierze stacjonują w Iraku od 2014 r. Biorą udział w międzynarodowej koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (ISIS) oraz misji NATO (NMI), trwającej od 2018 r. i mającej na celu doradztwo i szkolenie irackich sił bezpieczeństwa.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Hiszpania ewakuuje żołnierzy z Iraku

Po ataku USA i Izraela na Iran napięcia w regionie narastają. W ubiegły piątek (13 marca) w wyniku ataku drona na bazę wojskową w półautonomicznym regionie irackiego Kurdystanu zginął francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.

Dzień wcześniej celem ataku była włoska baza wojskowa w Irbilu w północno-wschodnim Iraku. Żołnierzom, którzy schronili się w bunkrze, nic się nie stało.

Polska nie wesprze USA. Tusk o wysłaniu wojsk

Premier Donald Tusk oświadczył we wtorek (17 marca), że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu, ponieważ "ma inne zadania w ramach NATO". Podkreślił, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa.

Wcześniej wysłanie polskich żołnierzy na wojnę z Iranem wykluczył prezydent Karol Nawrocki, który jako zwierzchnik sił zbrojnych podejmuje w takich sprawach decyzje.

Trump: NATO popełnia głupi błąd

Prezydent USA Donald Trump zażądał w poniedziałek (16 marca) od sojuszników Ameryki pomocy w odblokowaniu Cieśniny Ormuz. Większość krajów NATO odpowiedziała zgodnie: to nie nasza wojna.

– NATO popełnia bardzo głupi błąd – skomentował reakcję sojuszników Trump. Wkrótce potem stwierdził, że nie potrzebuje niczyjej pomocy. Zasugerował też, że może wyprowadzić USA z NATO bez zgody Kongresu.

