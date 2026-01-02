2025 – początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych

Nie dostrzegli tego ci, którzy informacje czerpią tylko z mediów głównego nurtu, które ten fakt ukrywają przed Polakami. Natomiast polskie środowisko cybernetyczne, dzięki wykorzystaniu opracowanej przez docenta Józefa Kosseckiego metody oceny udziałów w procesach sterowania międzynarodowego, jest w stanie dostrzec to, co się realnie dzieje na świecie. Zgodnie z obliczeniami prowadzonymi przez Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych (ICAS) Chiny w lipcu osiągnęły 26,6 procent udziałów w sterowaniu międzynarodowym, natomiast udział USA spadł do 13,3 procent.