2025 – początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych
  • Magdalena Ziętek-WielomskaAutor:Magdalena Ziętek-Wielomska

2025 – początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych

Nowa era w stosunkach międzynarodowych
Nowa era w stosunkach międzynarodowych Źródło: PAP/EPA
Rok 2025 był czasem przełomowym. W lipcu ubiegłego już roku Chińska Republika Ludowa (ChRL) stała się bezsprzecznie liderem świata, a dominacja Zachodu zaczęła się sypać w oczach.

Nie dostrzegli tego ci, którzy informacje czerpią tylko z mediów głównego nurtu, które ten fakt ukrywają przed Polakami. Natomiast polskie środowisko cybernetyczne, dzięki wykorzystaniu opracowanej przez docenta Józefa Kosseckiego metody oceny udziałów w procesach sterowania międzynarodowego, jest w stanie dostrzec to, co się realnie dzieje na świecie. Zgodnie z obliczeniami prowadzonymi przez Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych (ICAS) Chiny w lipcu osiągnęły 26,6 procent udziałów w sterowaniu międzynarodowym, natomiast udział USA spadł do 13,3 procent.

