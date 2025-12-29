"Jedno jest pewne". Tusk ostrzega po rozmowie z liderami UE

Swoją refleksją na temat rozmów pokojowych szef rządu podzielił się w poniedziałek przed południem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tusk ostrzega przed porażką Zachodu i Ukrainy

"Po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich pewne jest jedno: Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju" – napisał Donald Tusk na platformie X.

Według premiera, sukcesem jest deklaracja udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa. "Ale do finału rozmów wciąż daleko" – ocenił.

twitter

Rozmowy pokojowe Trump – Zełenski na Florydzie

W minioną niedzielę w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beachna Florydzie odbyły się rozmowy pokojowe prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jak przekazał później Donald Trump, rozmowy były bardzo szczegółowe i owocne. – Rozmawialiśmy właściwie na każdy temat. Poruszyliśmy może dwie wrażliwe kwestie. Wydaje mi się, że zbliżamy się do porozumienia. Osiągnęliśmy ogromny postęp – ocenił prezydent USA, podkreślając, że uzgodnionych zostało "około 95 proc." planu pokojowego, zmierzającego do zakończenia wojny na Ukrainie. Wyjaśnił, że jedna z kwestii spornych dotyczy terytorium nieokupowanego w tym momencie przez Rosjan. – Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz – stwierdził.

– Wymiar militarny w 100 proc. uzgodniony, plan prosperity w dużej części uzgodniony – mówił z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym, więc nasze zespoły będą dalej te gwarancje omawiać – zaznaczył.

Ukraiński przywódca przekazał ponadto, że propozycja Amerykanów zakłada gwarancje bezpieczeństwa dla Ukraina na okres 15 lat. Kijów tymczasem zaproponował, by okres ten był znacznie dłuższy i wynosił do 50 lat.

Czytaj też:

"Kluczowa pozycja Polski". Nawrocki uczestniczył w rozmowie z Trumpem i ZełenskimCzytaj też:

"Stracił panowanie nad sobą". Media o znamiennej reakcji Zełenskiego po spotkaniu z TrumpemCzytaj też:

Gwarancje bezpieczeństwa na 15 lat? Zełenski zdradził szczegóły