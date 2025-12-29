"Wesprzemy atak". Trump zaskoczył nową zapowiedzią
Spotkanie prezydenta Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamin Netanjahu
Spotkanie prezydenta Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamin Netanjahu Źródło: PAP/EPA / ABIR SULTAN
Rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahu. Prezydent USA zapowiedział, że poprze atak Izraela na Iran, jeśli reżim w Teheranie będzie kontynuował prace w ramach programu rakietowego i jądrowego.

Donald Trump odpowiedział twierdząco na pytania izraelskiego dziennikarza, który zapytał amerykańskiego przywódcę, czy wesprze ewentualny atak Izraela przeciwko Iranowi, jeśli ten będzie kontynuował prace nad rozwojem rakiet i broni jądrowej.

– Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami – tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (…), zrobimy to natychmiast – odpowiedział.

Amerykański przywódca przekazał ponadto, że chce bardzo szybko przejść do drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zaznaczył przy tym, że najpierw konieczne jest rozbrojenie Hamasu.

Spotkanie Trump – Netanjahu na Florydzie

Prezydent USA Donald Trump spotyka się w poniedziałek na Florydzie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Rozmowy mają na celu przełamanie impasu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy oraz omówienie obaw Izraela dotyczących Iranu i libańskiego ugrupowania Hezbollah.

Podczas spotkania w należącym do Donalda Trumpa klubie plażowym Mar-a-Lago na Florydzie, oczekuje się, że prezydent USA będzie naciskał na postępy w realizacji drugiego etapu planu zawieszenia broni w Strefie Gazy. Ma on zapewnić trwalszy pokój w palestyńskiej enklawie.

Chociaż Izrael i palestyńska organizacja bojowa Hamas podpisały w październiku porozumienie o zawieszeniu broni, domniemane naruszenia były częste, a postęp w realizacji długoterminowych celów był niewielki.

Benjamin Netanjahu powiedział w tym miesiącu, że Donald Trump zaprosił go na rozmowy, ponieważ Waszyngton dąży do ustanowienia tymczasowego rządu i międzynarodowych sił bezpieczeństwa dla palestyńskiej enklawy, aby stawić czoła izraelskiemu oporowi przed podjęciem dalszych kroków.

Mocne oskarżenia wobec Netanjahu. Były rzecznik uderza

Źródło: DoRzeczy.pl / reuters.com
