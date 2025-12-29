"Wesprzemy atak". Trump zaskoczył nową zapowiedzią

Donald Trump odpowiedział twierdząco na pytania izraelskiego dziennikarza, który zapytał amerykańskiego przywódcę, czy wesprze ewentualny atak Izraela przeciwko Iranowi, jeśli ten będzie kontynuował prace nad rozwojem rakiet i broni jądrowej.

– Jeśli będzie kontynuował prace nad pociskami – tak. Jeśli nad nuklearnymi, to szybko (…), zrobimy to natychmiast – odpowiedział.

Amerykański przywódca przekazał ponadto, że chce bardzo szybko przejść do drugiej fazy planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zaznaczył przy tym, że najpierw konieczne jest rozbrojenie Hamasu.

Spotkanie Trump – Netanjahu na Florydzie

Prezydent USA Donald Trump spotyka się w poniedziałek na Florydzie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Rozmowy mają na celu przełamanie impasu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy oraz omówienie obaw Izraela dotyczących Iranu i libańskiego ugrupowania Hezbollah.

Podczas spotkania w należącym do Donalda Trumpa klubie plażowym Mar-a-Lago na Florydzie, oczekuje się, że prezydent USA będzie naciskał na postępy w realizacji drugiego etapu planu zawieszenia broni w Strefie Gazy. Ma on zapewnić trwalszy pokój w palestyńskiej enklawie.

Chociaż Izrael i palestyńska organizacja bojowa Hamas podpisały w październiku porozumienie o zawieszeniu broni, domniemane naruszenia były częste, a postęp w realizacji długoterminowych celów był niewielki.

Benjamin Netanjahu powiedział w tym miesiącu, że Donald Trump zaprosił go na rozmowy, ponieważ Waszyngton dąży do ustanowienia tymczasowego rządu i międzynarodowych sił bezpieczeństwa dla palestyńskiej enklawy, aby stawić czoła izraelskiemu oporowi przed podjęciem dalszych kroków.

