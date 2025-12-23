Mocne oskarżenia wobec Netanjahu. Były rzecznik uderza

W rozmowie z izraelskim kanałem informacyjnym Kan Eli Feldstein wrócił o wydarzeń z 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował Izrael. Były rzecznik premiera Netanjahu powiedział, że "pierwszym zadaniem", jakie otrzymał od swojego szefa po ataku, było zniwelowanie wezwań do pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za atak na Strefę Gazy.

"Krytycy Netanjahu wielokrotnie oskarżali go o to, że nie chce przyznać się do odpowiedzialności za najtragiczniejszy atak w historii Izraela. Niewiele jednak wiadomo o zachowaniu Netanjahu w dniach bezpośrednio po ataku, a premier konsekwentnie sprzeciwiał się wszczęciu w Izraelu niezależnego śledztwa" – przypomina agencja AP.

Netanjahu obawiał się odpowiedzialności

Feldstein przekazał, że tuż po uderzeniu na Strefę Gazy Netanjahu wezwał go i zapytał "o czym mówią w wiadomościach?". Czy nadal mówią o odpowiedzialności?" – miał zapytać Feldsteina. – Chciał żebym wymyślił coś, co mogłoby złagodzić medialną burzę wokół pytania, czy premier wziął na siebie odpowiedzialność, czy nie – wspominał były rzecznik.

Dodał, że Netanjahu "wyglądał na spanikowanego", kiedy składał tę prośbę. Eli Feldstein powiedział też, że również potem osoby z bliskiego otoczenia premiera kazały mu pomijać w komunikatach dla prasy słowo "odpowiedzialność" w kontekście Izraela.

Media zauważają, że oświadczenia Feldsteina pojawiły się po tym, jak został oskarżony o przekazanie tajnych informacji wojskowych niemieckiemu tabloidowi w celu poprawienia wizerunku premiera w oczach opinii publicznej po zabiciu sześciu zakładników w Strefie Gazy w sierpniu ubiegłego roku.

Biuro premiera Netanjahu nazwało wywiad z Feldsteinem "długą serią kłamliwych i powielanych oskarżeń wysuwanych przez człowieka o wyraźnych interesach osobistych, który próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność".

