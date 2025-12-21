Izrael uznał 19 nowych osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu

ONZ i większość państw świata uznaje żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

Władze Izraela powołują się na biblijne i historyczne związki z Zachodnim Brzegiem. Uważają go za terytorium sporne i sprzeciwiają się jakimkolwiek działaniom mającym na celu utworzenie państwa palestyńskiego. Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu stanowi poważną przeszkodę dla pokoju na Bliskim Wschodzie, gdyż powoduje podział terytorium, na którym Palestyńczycy chcą utworzyć niepodległe państwo.

Izrael zatwierdza kolejne osiedla na Zachodnim Brzegu

Tymczasem izraelski rząd kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia obecności osadników na Zachodnim Brzegu. Uznanie kolejnych 19 osiedli jest tego przykładem. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba takich zatwierdzonych osiedli osiągnęła poziom 69.

Arabia Saudyjska potępiła decyzję Jerozolimy. Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, powiedział, że "nieustająca” ekspansja osiedli izraelskich podsyca napięcia, ogranicza Palestyńczykom dostęp do ziemi i zagraża istnieniu suwerennego państwa palestyńskiego.

Od momentu objęcia władzy w 2022 r. obecny rząd Izraela znacznie zwiększył liczbę zatwierdzonych nowych osiedli i rozpoczął proces legalizacji nielegalnych placówek, uznając je za "dzielnice” istniejących osiedli.

W maju tego roku izraelski rząd zatwierdził plany budowy 22 osiedli. Z kolei w sierpniu wydano zgodę na powstanie 3000 domów w ramach tzw. projektu E1, pomiędzy Jerozolimą a osiedlem Maale Adumim.

Według izraelskiej organizacji Peace Now, sprzeciwiającej się osadnictwu, obecnie około 700 000 osadników mieszka w około 160 osiedlach na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie.

