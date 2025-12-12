Przyczyną jest niedożywienie kobiet w ciąży, które jak efekt domina przenosi się na ich dzieci, poinformowano 10 września zwracając uwagę, że niemowlęta z niedowagą mają 20 razy wyższe ryzyko śmierci niż niemowlęta o prawidłowej masie ciała.

Według organizacji, ostre niedożywienie zdiagnozowano u około 38 proc. kobiet w ciąży między lipcem a wrześniem. Schemat jest wyraźny: niedożywione matki rodzą dzieci z niedowagą lub urodzone przedwcześnie, które umierają na oddziałach intensywnej terapii noworodków w Strefie Gazy lub przeżywają, by same zmagać się z niedożywieniem lub potencjalnie dożywotnimi problemami zdrowotnymi – ostrzega rzeczniczka UNICEF Tess Ingram, która według ONZ przebywa obecnie w Strefie Gazy.

W porównaniu z okresem przedwojennym odsetek dzieci urodzonych z wagą poniżej 2,5 kilograma wzrósł z pięciu do dziesięciu procent. Według ONZ, w pierwszej połowie tego roku liczba ta wynosiła 300 noworodków z niedowagą miesięcznie. Na początku drugiej połowy roku liczba ta wzrosła do ponad 460.

Według danych UNICEF, w Strefie Gazy poważnie niedożywionych jest około 9300 dzieci poniżej piątego roku życia. Chociaż w ostatnim czasie nastąpiła niewielka poprawa, sytuację ponownie pogarszają opady deszczu, powodzie i niskie temperatury.

Izrael rujnuje Gazę. Masowe wyburzanie budynków

BBC Verify przeanalizowało zdjęcia satelitarne, które wskazują, że na obszarach Strefy Gazy wciąż dochodzi do dewastacji. Mówi się o zniszczeniu ponad 1500 budynków na obszarach pod kontrolą Izraela od czasu zawieszenia broni z Hamasem, do którego doszło 10 października br.

Najnowsze materiały wskazują, że całe dzielnice będące pod kontrolę Sił Obronnych Izraela (IDF) zostały zrównane z ziemią w niecały miesiąc. Najprawdopodobniej doszło do wyburzeń. Jak podaje brytyjska stacja informacyjna, rzeczywista liczba zniszczonych budynków może być znacznie wyższa, ponieważ zdjęcia satelitarne niektórych obszarów nie są dostępne dla BBC Verify.

