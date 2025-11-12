Izrael rujnuje Gazę. Masowe wyburzanie budynków

BBC Verify przeanalizowało zdjęcia satelitarne, które wskazują, że na obszarach Strefy Gazy wciąż dochodzi do dewastacji. Mówi się o zniszczeniu ponad 1500 budynków na obszarach pod kontrolą Izraela od czasu zawieszenia broni z Hamasem, do którego doszło 10 października br.

Zniszczenia mogą być dużo większe

Ostatnie ze zdjęć zostało wykonane 8 listopada. Najnowsze materiały wskazują, że całe dzielnice będące pod kontrolę Sił Obronnych Izraela (IDF) zostały zrównane z ziemią w niecały miesiąc. Najprawdopodobniej doszło do wyburzeń. Jak podaje brytyjska stacja informacyjna, rzeczywista liczba zniszczonych budynków może być znacznie wyższa, ponieważ zdjęcia satelitarne niektórych obszarów nie są dostępne dla BBC Verify.

Pojawiły się głosy, że wyburzenia budynków mogą stanowić naruszenie warunków zawieszenia broni wynegocjowanego przez USA, Egipt, Katar i Turcję. Jednak rzecznik IDF stwierdził w rozmowie z BBC Verify, że Izrael działa "zgodnie z ramami zawieszenia broni".

Zgodnie z 20-punktowym planem pokojowym prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dla Gazy, który stanowił podstawę zawieszenia broni, "wszystkie operacje wojskowe, w tym bombardowania z powietrza i artylerii, zostaną zawieszone". Od tego czasu amerykański przywódca wielokrotnie powtarzał, że "wojna się skończyła".

Ogromna skala wyburzeń. Domy nie były wcześniej uszkodzone

"Wizualna analiza zdjęć satelitarnych wykazała, że niszczenie budynków w Gazie przez izraelskie wojsko trwa na ogromną skalę. Wykorzystaliśmy algorytm wykrywania zmian do analizy zdjęć radarowych wykonanych przed i po zawieszeniu broni, aby wskazać zmiany, które mogłyby wskazywać na zniszczenia, a następnie ręcznie policzyliśmy widocznie zniszczone budynki" – podaje BBC.

Brytyjscy dziennikarze podkreślają, że przyjrzeli się budynkom zniszczonym za Żółtą Linią, czyli granicą biegnącą wzdłuż północnej, południowej i wschodniej części Strefy Gazy. "Na mocy październikowego porozumienia o zawieszeniu broni Izrael zgodził się wycofać swoje siły do tego punktu, oznaczonego żółtą linią na mapach opublikowanych przez Siły Obronne Izraela" – przypomina bbc.com.

Redakcja zwraca uwagę, że budynki nie były uszkodzone przed wyburzeniem, wręcz przeciwnie – sprawiały wrażenie dobrze utrzymanych domostw.

