Koniec zawieszenia broni? Netanjahu wydał rozkaz "natychmiastowych" ataków

We wtorek Benjamin Netanjahu oświadczył, że badania wykazały, iż szczątki przekazane w poniedziałek przez Hamas należały do zakładnika, którego ciało odnaleziono wcześniej podczas wojny, a nie do jednego z 13 nadal zaginionych. Premier Izraela uznał przekazanie niewłaściwych szczątków za złamanie zawieszenia broni w Strefie Gazy i zapowiedział, że Izrael zareaguje na to "naruszenie". W odpowiedzi Hamas poinformował, że jeszcze we wtorek przekaże Izraelowi ciało zaginionego zakładnika, znalezione w tunelu.

Tymczasem agencja AFP podała, że Netanjahu nakazał armii "natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy. Agencja Reutera relacjonuje, że Siły Obronne Izraela (IDF) prowadzą "potężne" działania militarne. Medialne doniesienia potwierdziło biuro prasowe kancelarii szefa izraelskiego rządu. "Po konsultacjach w sprawie bezpieczeństwa premier Netanjahu nakazał wojsku natychmiastowe przeprowadzenie potężnych ataków w Strefie Gazy" – czytamy w komunikacie. Decyzja przywódcy jest sprzeczna z zapisami porozumienia z Hamasem, zawartego 10 października pod patronatem prezydenta USA Donalda Trumpa.

