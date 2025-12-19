Temat II wojny światowej i odpowiedzialności Polski za tę II wojnę światową budzi liczne kontrowersje, a właściwie same kontrowersje. Co śmieszniejsze, coś takiego powiedziała jego ekscelencja Włodzimierz Putin, zarówno w Polsce, że jest winna za II wojnę światową, ale dokładnie odwrotnie niż ja to tłumaczę, bo on uważał, że Polska powinna pójść razem ze Związkiem Sowieckim na Niemcy. Natomiast ja uważam całkowicie odwrotnie, że Polska powinna była pójść razem z Hitlerem przeciwko Związkowi Sowieckiemu i po prostu zniszczyć Związek Sowiecki.