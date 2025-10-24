Przełom w Strefie Gazy. Hamas zgodził się oddać władzę

Z oświadczenia wydanego po piątkowym spotkaniu w Kairze osiągnięto konsensus, wedle którego władzę nad Strefą Gazy ma tymczasowo przejąć niezależna, technokratyczna administracja. Decyzja taka stanowi wykonanie jednego z punktów planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa. Na takie rozwiązanie zgodziły się zarówno palestyńskie frakcje, jak i sam Hamas.

Jak poinformowano w komunikacie Hamasu, "uczestnicy spotkania zgodzili się na przekazanie administracji Strefy Gazy tymczasowemu komitetowi złożonemu z lokalnych technokratów, który będzie regulował życie codzienne w okresie powojennym we współpracy z zaprzyjaźnionymi krajami arabskimi i organizacjami międzynarodowymi". Komitet ten ma odpowiadać za "zarządzanie podstawowymi kwestiami związanymi z warunkami życia i podstawowymi usługami".

Palestyńska administracja technokratów

Zgodnie z założeniami planu pokojowego zaaprobowanego zarówno przez Izrael jak i Hamas, kontrolę nad Strefą Gazy ma sprawować tymczasowa, apolityczna administracja palestyńska złożona z technokratów. Jej działanie będzie nadzorowane przez międzynarodową Radę Pokoju, której przewodniczącym będzie Donald Trump.

Taki układ ma obowiązywać do czasu, aż Autonomia Palestyńska przejdzie reformy i "będzie mogła bezpiecznie i skutecznie odzyskać kontrolę nad Strefą Gazy". W dokumencie wykonawczym do porozumienia nadmieniono, że wraz z odbudową Gazy i reformowaniem Autonomii "mogą powstać warunki do wiarygodnego planu dla samostanowienia Palestyńczyków i państwowości". Na razie nie ma w tym zakresie żadnych konkretów, jest to kwestia o charakterze ewentualnym. Izrael sprzeciwia się powstaniu niepodległego państwa palestyńskiego oraz udziałowi Autonomii Palestyńskiej w powojennej administracji Gazy.

Waszyngton poinformował, że dyplomata Steven Fagin obejmie funkcję kierownika cywilnej części Centrum Współpracy Cywilnej i Wojskowej (CMCC), zlokalizowanego w Izraelu. Instytucja ta ma nadzorować wdrażanie zapisów rozejmu w Strefie Gazy.

Hamas zgadza się na przekazanie władzy

W oświadczeniu wydanym po spotkaniu w Kairze wezwano do zorganizowania w przyszłości kolejnego posiedzenia "w celu uzgodnienia strategii krajowej i reaktywowania Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) jako jedynego prawowitego przedstawiciela narodu palestyńskiego".

OWP jest zdominowana przez Fatah — polityczno-wojskową organizację, której celem jest wyzwolenie Palestyny spod panowania Izraela. Hamas, który jest organizacją alternatywną wobec OWP podpisał oświadczenie potwierdzające, że OWP pozostaje "jedynym prawowitym przedstawicielem narodu palestyńskiego".

Organizacje palestyńskie

W pertraktacjach w Kairze uczestniczyli również przedstawiciele mniejszych ugrupowań obecnych w Strefie Gazy, takich jak Palestyński Islamski Dżihad, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny oraz Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny.

Hamas był jednak najważniejszym uczestnikiem spotkania — ugrupowanie to sprawuje nieprzerwanie władzę w Strefie Gazy od 2007 roku, gdy po wewnętrznym konflikcie zbrojnym przejęło kontrolę nad tym terytorium z rąk Fatahu.

