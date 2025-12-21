Pracujesz dłużej, dostajesz więcej. Wielka Brytania zmienia system emerytalny

Zapowiadane zmiany obejmą podniesienie wieku emerytalnego, wzrost świadczeń oraz nowe rozwiązania w zakresie zarządzania oszczędnościami. Według zapowiedzi emeryci mogą zyskać nawet 574 funty rocznie, czyli ponad 2,7 tys. zł.

Wzrośnie wiek emerytalny

Od kwietnia 2026 r. wiek emerytalny wzrośnie z 66 do 67 lat. Zmiana obejmie osoby urodzone po 6 kwietnia 1960 r. i będzie wprowadzana stopniowo przez kilkanaście miesięcy. Rząd planuje również kolejne przesunięcie granicy wieku emerytalnego do 68 lat w latach 2044–2046, z możliwością przyspieszenia tego terminu w zależności od sytuacji demograficznej oraz stanu finansów publicznych.

Reformy są kontynuacją procesu zapoczątkowanego kilka lat temu. Wcześniejsze zmiany dotyczyły głównie kobiet, których wiek emerytalny został stopniowo zrównany z wiekiem mężczyzn. Od 2020 r. dla obu płci wynosi on 66 lat. Nowością będzie wprowadzenie tzw. pensions dashboards, czyli narzędzi umożliwiających podgląd wszystkich zgromadzonych oszczędności emerytalnych w jednym miejscu. W 2026 r. pojawi się także dostęp do kolektywnych programów emerytalnych, które mają gwarantować dożywotni dochód oraz większą stabilność wypłat.

Wzrost świadczeń emerytalnych

Od kwietnia 2026 r. emerytury wzrosną w Wielkiej Brytanii o 4,8 proc. dzięki mechanizmowi "triple lock", który gwarantuje coroczną waloryzację w oparciu o najwyższą z trzech wartości: inflację, wzrost płac lub poziom 2,5 proc. Jak podaje dziennik "The Sun", nowa państwowa emerytura wzrośnie do 241,30 funta tygodniowo, czyli 12 534,60 funta rocznie. Oznacza to podwyżkę o 574 funty w skali roku. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r., otrzymają rocznie o 439,40 funta więcej. Ich świadczenia wyniosą 9 614,80 funta rocznie. Prawo do pełnej emerytury będzie przysługiwało osobom z odpowiednim stażem składkowym w systemie National Insurance. W przypadku starej emerytury wymagane jest minimum 30 lat opłacania składek, natomiast w nowym systemie – 35 lat.

Skala brytyjskich podwyżek wyraźnie kontrastuje z sytuacją w Polsce. Z projektu budżetu wynika, że waloryzacja emerytur i rent w 2026 r. wyniesie 4,88 proc. Emerytura minimalna wzrośnie od marca przyszłego roku o 91,69 zł brutto do poziomu 1970,60 zł brutto miesięcznie. W zależności od wysokości świadczenia podwyżki wyniosą od około 83 do 193 zł netto.

