Nowa funkcja w znanej aplikacji. Sprawdź, co się zmieni

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że testy wirtualnego asystenta AI w mObywatelu dobiegają końca. Aktualnie z rozwiązania korzysta 5 proc. użytkowników, a pod koniec roku trafi do wszystkich.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, wirtualny asystent w mObywatelu to inteligentny czat oparty na polskim modelu językowym PLLuM. "Jego zadaniem jest wspieranie obywateli w wyszukiwaniu informacji i załatwianiu spraw urzędowych w aplikacji mObywatel 2.0" – czytamy. Wystarczy zalogować się, postawić pytanie, a system sam wybierze odpowiedni formularz, wyjaśni całą procedurę, a także wskaże źródło informacji. Udzielane odpowiedzi ma być oparte na informacjach zawartych na stronach gov.pl i mobywatel.pl.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej. Wskazano datę

Na tym nie koniec zmian zapowiadanych przez resort cyfryzacji. Wdrożony ma zostać europejski portfel tożsamości cyfrowej.

– W 2026 roku w pełni uruchomimy w Polsce to rozwiązanie, nad którym pracują Centralny Ośrodek Informatyki, NASK oraz Instytut Łączności – powiedział wiceminister Standerski.

Nowa funkcja ma pozwolić na bezpieczne potwierdzanie tożsamości podczas korzystania z usług publicznych i komercyjnych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kolejna funkcja w mObywatelu

W aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna funkcja. Dzięki niej około pół miliona użytkowników uzyskało możliwość korzystania z wirtualnej legitymacji służbowej.

Nauczyciele w całej Polsce mogą już korzystać z cyfrowej wersji legitymacji służbowej w aplikacji mObywatel. To kolejny dokument w tej aplikacji odpowiadający na potrzeby dużej grupy zawodowej. Będzie z niego mogło korzystać ponad pół miliona użytkowników. Nauczyciele zyskali nowoczesny sposób potwierdzania swoich uprawnień zawodowych. Dokument zawsze można mieć przy sobie – wystarczy smartfon.

– Wprowadzenie cyfrowej legitymacji nauczyciela to kolejny ważny dokument w cyfrowym portfelu. Dzięki mObywatelowi nauczyciele i nauczycielki mogą potwierdzać swoje uprawnienia w sposób szybki, wygodny i w pełni bezpieczny. To realne ułatwienie, które odpowiada na potrzeby jednej z największych grup zawodowych w Polsce. Ruszamy dalej z tworzeniem cyfrowych i przyjaznych usług publicznych – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

