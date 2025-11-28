Pilna wiadomość dla użytkowników mObywatela

Konieczność aktualizacji aplikacji do wersji 4.71.1 lub wyższej wynika z odnowienia certyfikatu zabezpieczającego. Jest to niezbędne, aby korzystanie mObywatela było nadal bezpieczne. Informacja dotyczy przede wszystkim osób, które mają wyłączoną opcję automatycznej aktualizacji aplikacji. Jeśli tak jest faktycznie, należy wejść do sklepu Google Play bądź App Store i zaktualizować mObywatela.

Jeśli użytkownik nie przeprowadzi aktualizacji, aplikacja przestanie działać – nie będzie możliwe jej uruchomienie ani korzystanie z żadnej funkcji. Twórcy aplikacji zapowiadają, że wyślą powiadomienia PUSH, by przypominać o konieczności aktualizacji i zalecają, by nie ignorować tych komunikatów.

Podobną aktualizację muszą wykonać posiadacze aplikacji mObywatel Junior.

mObywatel

Aplikacja mObywatel cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z mDowodu korzysta już 10 milionów osób. mPrawo jazdy posiada 5,5 miliona użytkowników. Z dokumentów w usłudze "Moje pojazdy" aktywnie korzysta 5,7 miliona osób, w tym 4,6 miliona właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartę Dużej Rodziny w wersji cyfrowej posiada niemal milion użytkowników. Codziennie aplikacja notuje około miliona logowań, a średnia ocen w Google Play i App Store wynosi 4,8, co potwierdza jej wysoką jakość i użyteczność.

Zgodnie ze "Strategią cyfryzacji Polski" do 2035 roku wszystkie kluczowe e-usługi mają być dostępne w aplikacji mObywatel. Tylko w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy wdrożono osiemnaście nowych usług w takich obszarach jak bezpieczeństwo, dokumenty cyfrowe, ochrona danych czy usługi publiczne. Cyfrową legitymację otrzymały między innymi osoby z niepełnosprawnościami, co jest ważnym krokiem dla blisko czterech milionów obywateli. Dodano także katalog "Załatw sprawę", umożliwiający składanie wniosków online – między innymi o dowód osobisty dla siebie, dziecka lub podopiecznego.

Czytaj też:

Ostatnie dni na złożenie wniosku. Uprawnieni otrzymują 300 zł na konto