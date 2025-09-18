Rusza nowa aplikacja. Będzie przydatna dla uczniów i ich rodziców

Dzięki aplikacji mObywatel Junior dostępnej w mObywatelu, wszyscy uczniowie w Polsce – blisko 5 milionów dzieci i młodych osób – zyskują możliwość korzystania z cyfrowej legitymacji szkolnej. Do czerwca 2025 r. funkcja ta była dostępna jedynie dla ok. 180 tys. uczniów, głównie z placówek współpracujących z Ministerstwem Cyfryzacji. Dotychczas cyfrową legitymację można było dodać na jednym urządzeniu, co oznaczało, że korzystał z niej zazwyczaj uczeń lub jedno z jego rodziców. Dzięki wprowadzonym zmianom rozwiązanie to staje się bardziej dostępne i elastyczne, obejmując wszystkie szkoły i umożliwiając szersze wykorzystanie dokumentu.

Teraz legitymację szkolną można dodać niezależnie aż na pięciu urządzeniach mobilnych: ucznia, rodziców oraz opiekunów prawnych, tak żeby w każdej sytuacji była pod ręką. mObywatel Junior został też dostosowany językowo, estetycznie i funkcjonalnie do potrzeb młodszych użytkowników.

Jak skorzystać z aplikacji mObywatel Junior?

– Mamy dobrą wiadomość dla uczniów i rodziców: mLegitymacja uczniowska staje się faktem. Ciągłe szukanie legitymacji papierowej przechodzi w niepamięć. W ciągu tygodnia każdy rodzic dla swojego dziecka-ucznia będzie mógł pobrać mLegitymację w aplikacji mObywatel – wyjaśniła minister edukacji Barbara Nowacka. – Będzie to wielka wygoda i komfort oraz krok ku cyfrowej przyszłości Polski. Kluczem do pobrania mLegitymacji będzie cenione narzędzie MEN – Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Na niej, oprócz wielu materiałów, będzie dostępny kod QR, dzięki któremu można pobrać odpowiednią mLegitymację. Rodzice zdecydują, czy mLegitymacja będzie na urządzeniu dziecka, czy na swoim. Dyrektorzy szkół w ciągu następnego tygodnia będą uzupełniać dane. Każdy uczeń w ciągu tygodnia będzie mógł mieć dostęp do mLegitymacji – wskazała.

Jeśli uczeń chce dodać swoją legitymację szkolną, powinien po pobraniu ze sklepu aplikacji mObywatel na swoje urządzenie wybrać wersję aplikacji mObywatel Junior. Aby dodać legitymację szkolną w mObywatelu Juniorze, potrzebny jest kod QR udostępniony przez placówkę oświatową za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Następnie, po ustaleniu kodu PIN aplikacji, uczeń zostanie poproszony o zeskanowanie kodu QR z platformy ZPE w celu pobrania legitymacji.

Jeśli natomiast to rodzic lub opiekun ucznia chce dodać jego legitymację szkolną w swojej aplikacji mObywatel, powinien wejść do sekcji Dokumenty i z listy dostępnych powinien wybrać legitymację szkolną, a później zeskanować kod QR ze strony ZPE ucznia, w celu pobrania cyfrowego dokumentu. W przypadku większej liczby dzieci lub podopiecznych, użytkownik może dodać w swojej aplikacji legitymację szkolną dla każdego z nich.

Za wdrożenie rozwiązania odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji.

