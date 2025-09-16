Spór z katechetami. Nowacka może ponieść sromotną porażkę

Od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszyła się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcje religii lub etyki. Resort edukacji ograniczył możliwość łączenia uczniów klas I-III szkoły podstawowej w grupy międzyklasowe podczas zajęć religii i etyki. Taka sytuacja będzie możliwa jedynie wtedy, gdy uczestnictwo w takich lekcjach zadeklaruje mniej niż siedmioro uczniów w klasie.

Reforma Nowackiej zostanie odwrócona?

Przeciwko zmianom protestują środowiska katechetów. Jak się okazuje, ich sprzeciw przybrał formę projektu ustawy, która przywracałaby dwie godziny nauki religii (lub etyki) w polskich szkołach. Co więcej, propozycja zakłada, że przedmioty te byłyby obowiązkowe. Dyrektor szkoły mógłby zredukować liczbę godzin do jednej pod warunkiem uzyska zgodę biskupa diecezjalnego lub „władz zwierzchnich właściwego kościoła lub innego związku wyznaniowego”. Autorzy projektu chcą również, aby stopnie z religii lub etyki wróciły na świadectwa szkolne i były wliczane do średniej.

– Pierwsze czytanie to dopiero początek drogi. Ale uważam, że są spore szanse na to, że w tym głosowaniu 26 września projekt zostanie przyjęty. Potem trafi pewnie do komisji, będą poprawki, kolejne głosowania. Ale jestem dobrej myśli, bo to jest projekt, który nikogo nie wyklucza, daje wybór i gwarantuje, że uczniowie będą w szkołach wychowywani w duchu wartości, niezależnie od tego, czy są religijni, czy nie – powiedział przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich Piotr Janowicz, który w przyszłym tygodniu zaprezentuje projekt w Sejmie. Jak dodał, ma on poparcie licznej grupy posłów, także z "jednej z partii rządzących".

Czytaj też:

Protestują przeciwko reformom Nowackiej. "Szkoła stoi dziś na krawędzi upadku"Czytaj też:

Zmiany w rządzie nie przekonały Polaków. "Zdecydowana większość nie widzi żadnych różnic"