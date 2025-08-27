Lekcje religii pod lupą kuratorium. Będą kontrole
Lekcje religii pod lupą kuratorium. Będą kontrole

Lekcja religii. Zdjęcie ilustracyjne
Źródło: PAP / FR4ANCO SILVI
Od nowego roku szkolnego państwo będzie finansować jedną lekcję religii w szkołach tygodniowo. Niektóre gminy zapewniają jednak, że utrzymają dwie godziny zajęć uruchamiając własne środki. Jest zapowiedź kontroli.

Jak podaje Radio Zet, małopolskie kuratorium oświaty chce sprawdzać, czy druga godzina religii nie będzie finansowana przez gminy z subwencji oświatowej, którą jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa. Gdyby tak było, doszłoby bowiem do złamania prawa.

Kuratorium sprawdzi dokumentację szkół

Głos w sprawie zabrał przedstawiciel instytucji.

– Religia nie może być finansowana z tych środków subwencji oświatowej, które są przeznaczone na realizację ramowych planów nauczania, jeśli to będzie osobno, to będzie to zgodne z prawem – powiedział Radiu Zet zastępca małopolskiej kurator oświaty Artur Pasek.

Kuratorium ma sprawdzić arkusze organizacji pracy szkół, w których powinny być uwzględnione jedynie zajęcia obowiązkowe. Dokumenty trafią do organu do końca września.

Tylu katechetów straci pracę

Od 1 września w polskich szkołach, zamiast dwóch godzin, będzie jedna godzina religii.

Rozporządzenie minister edukacji narodowej przewiduje, że od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Jak wskazuje przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich w efekcie rozporządzenia podpisanego przez minister Barbarę Nowacką pracę straci 11 tysięcy katechetów.

– To rozporządzenie zostało podpisane, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, niezgodnie z przepisami prawa oświatowego. Nie było (...) porozumienia między ministrem właściwym ds. oświaty a Kościołem katolickim (...) nie udało się takie porozumienia zawrzeć. Jako nauczyciele religii jesteśmy tym faktem bardzo przybici – powiedział Piotr Janowicz.

Opracował: Aleksander Majewski
Źródło: Radio Zet / Radio Wnet, DoRzeczy.pl
