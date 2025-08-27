Lekcje religii pod lupą kuratorium. Będą kontrole

Jak podaje Radio Zet, małopolskie kuratorium oświaty chce sprawdzać, czy druga godzina religii nie będzie finansowana przez gminy z subwencji oświatowej, którą jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa. Gdyby tak było, doszłoby bowiem do złamania prawa.

Kuratorium sprawdzi dokumentację szkół

Głos w sprawie zabrał przedstawiciel instytucji.

– Religia nie może być finansowana z tych środków subwencji oświatowej, które są przeznaczone na realizację ramowych planów nauczania, jeśli to będzie osobno, to będzie to zgodne z prawem – powiedział Radiu Zet zastępca małopolskiej kurator oświaty Artur Pasek.

Kuratorium ma sprawdzić arkusze organizacji pracy szkół, w których powinny być uwzględnione jedynie zajęcia obowiązkowe. Dokumenty trafią do organu do końca września.

Tylu katechetów straci pracę

Od 1 września w polskich szkołach, zamiast dwóch godzin, będzie jedna godzina religii.

Rozporządzenie minister edukacji narodowej przewiduje, że od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Jak wskazuje przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich w efekcie rozporządzenia podpisanego przez minister Barbarę Nowacką pracę straci 11 tysięcy katechetów.

– To rozporządzenie zostało podpisane, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, niezgodnie z przepisami prawa oświatowego. Nie było (...) porozumienia między ministrem właściwym ds. oświaty a Kościołem katolickim (...) nie udało się takie porozumienia zawrzeć. Jako nauczyciele religii jesteśmy tym faktem bardzo przybici – powiedział Piotr Janowicz.

