"Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy". 11 tys. osób straci pracę po decyzji Nowackiej

Rozporządzenie minister edukacji narodowej przewiduje, że od 1 września liczba lekcji religii i etyki zmniejszy się z dwóch do jednej w tygodniu. Katechezy będą organizowane bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi lub bezpośrednio po nich. Zasada nie będzie obowiązywać w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których (na dzień 15 września) wszyscy uczniowie będą uczęszczać na lekcję religii lub etyki.

Tysiące katechetów straci pracę

Jak wskazuje przewodniczący Stowarzyszenia Katechetów Świeckich w efekcie rozporządzenia podpisanego przez minister Barbarę Nowacką pracę straci 11 tysięcy katechetów.

– To rozporządzenie zostało podpisane, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, niezgodnie z przepisami prawa oświatowego. Nie było (...) porozumienia między ministrem właściwym ds. oświaty a Kościołem katolickim (...) nie udało się takie porozumienia zawrzeć. Jako nauczyciele religii jesteśmy tym faktem bardzo przybici – powiedział Piotr Janowicz.

– Proszę zauważyć, mówimy o niesamowitej armii 11 tysięcy nauczycieli, którzy tracą swoją pracę, wielu z nich to nauczyciele wieloletni, którzy całe swoje życie zawodowe byli w szkole i pracowali na etatach nauczycieli religii. Co jeszcze bardziej smutne, to to, że nie ma ze strony pani minister odrobiny empatii. Nie było w dziejach takiej sytuacji, żeby nauczycielom, którzy będą zagrożeni ze strony polityki oświatowej, nie dać możliwości przekwalifikowania się. Nie otrzymaliśmy żadnej pomocy – mówił dalej.

Janowicz podkreślił, że kierowane przez niego stowarzyszenie próbowało uzyskać pomoc od Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Jesteśmy dla tego związku przezroczyści, jesteśmy widmem, jakby nas nie ma, nie istniejemy – powiedział.

