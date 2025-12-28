Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Alarm dla szkoły

Dodano: 
Minister edukacji Barbara Nowacka
Minister edukacji Barbara Nowacka Źródło: PAP / Albert Zawada
#WARTO Nie ma bardziej rodzinnego, pięknego czasu, jak polska Wigilia i święta Bożego Narodzenia. Dziś jednak muszę popsuć trochę humor.

W cieniu wielkich problemów, którymi żyły ostatnio Polska, Europa i świat, niemal w sposób niezauważony odbywa się przygotowanie do największego uderzenia właśnie w rodzinę. W ostatnich dniach listopada rozporządzeniem MEN zapoczątkowano zmiany w podstawach programowych.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także