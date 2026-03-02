Rzecznik MSZ: Wszystkie zorganizowane grupy opuściły Izrael

– Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi – przekazał na konferencji prasowej rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W resorcie działa specjalny zespół kryzysowy, który kontaktuje się z polskimi dyplomatami.

– Od soboty nasze placówki działają w trybie kryzysowym, 24 godziny na dobę. Z dobrych wiadomości mogę przekazać, że od soboty nasi konsulowie z Kairu byli na granicy z Izraelem. Wszystkie zorganizowane grupy z Izraela opuściły Izrael drogą lądową i zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie – zaznaczył rzecznik ministerstwa.

Nie z każdego miejsca można wyjechać

Polacy samolotami i promami wyjeżdżają z Jordanii. – Trochę inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego, w okolicach Zatoki Perskiej. Tam najbezpieczniej jest pozostać na miejscu, w miejscu schronienia. Tam w dalszym ciągu latają pociski i drony, szczątki spadają na ziemię – przekazał Wewiór.

Ponadto władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewniły Polskę, że Polacy, którzy nie opuścili ich terytorium, będą miały zapewnione noclegi i posiłki do momentu, aż będą mogły opuścić bezpiecznie z ZEA. Rzecznik MSZ zaapelował o odpowiedzialność do biur podróży, aby przestały oferować wycieczki na Bliski Wschód. – Dzisiaj zdecydowaliśmy się podnieść do poziomu drugiego, czyli "Zachowaj szczególną ostrożność", poziom ostrzeżeń dotyczący Cypru – poinformował.

MSZ uruchomił specjalny numer: +48 22 523 88 80, pod którym Polacy mogą kontaktować się ze służbami dyplomatycznymi.

W pierwszych godzinach wojny panował chaos informacyjny. Polacy przebywający w krajach objętych działaniami wojennymi skarżyli się na brak informacji i wsparcie ze stron służb konsularnych RP.

