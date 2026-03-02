"Epicka Furia" czyli "Operacja Dekapitacja". Dlaczego wybrano taką nazwę?

"Epicka Furia" to oficjalny kryptonim operacji wojskowej USA i Izraela przeciwko Iranowi, którą prezydent Donald Trump rozpoczął w sobotę, 28 lutego. Wtedy to doszło do pierwszych ataków z powietrza na Teheran. Przywódca USA zapowiedział, że operacja potrwa dłużej. Od soboty trwają walki i wymiana ognia.

RMF FM wskazuje, że nazwy operacji wojskowych Stanów Zjednoczonych są nadawane przez odpowiednie dowództwa operacyjne armii amerykańskiej. Proces ten jest regulowany przez wewnętrzne wytyczne Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Sztab operacyjny przygotowuje propozycje nazw, które następnie są zatwierdzane przez wyższe dowództwo. W wyjątkowych sytuacjach, gdy chodzi o akcję o szczególnym znaczeniu politycznym, nazwę może wskazać administracja prezydencka.

Nazwy operacji mają charakter kodowy. Często są wybierane tak, by niosły określony przekaz: zarówno wewnętrzny – dla żołnierzy, jak i zewnętrzny: dla opinii publicznej i sojuszników.

Symboliczny przekaz do wroga

Nazwa Epicka Furia" miała sygnalizować skalę i intensywność uderzeń na cele w Iranie. Donald Trump ogłosił jej rozpoczęcie zapowiadając, że "świat nigdy nie widział niczego podobnego". Nieoficjalnie na obecne działania Izraela i USA mówi się "Operacja Dekapitacja". RMF FM wskazuje, że to nawiązanie do strategii wojskowej, która polega na fizycznej eliminacji wierchuszki, czyli najwyższego kierownictwa, "głowy" państwa czy przywódcy organizacji. Ajatollah Ali Chamenei został zabity w swoim biurze w sobotę rano. Z kolei w niedzielę Donald Trump informował, że dotychczas zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu.

na razie podczas operacji "Epicka Furia" zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.

BBC przypomina, że np. OIR, czyli "Operation Inherent Resolve" to nazwa międzynarodowej operacji wojskowej koalicji państw – pod wodzą USA – rozpoczętej w 2014 roku. Miała ona na celu walkę z terrorystycznym Państwem Islamskim w Iraku i Syrii.

