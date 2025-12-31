Były minister w tarapatach. Jest akt oskarżenia

O kolejnych działaniach wobec polityka poinformowała w opublikowanym w środę komunikacie prokuratura. Aktem oskarżenia objęto łącznie 19 osób. Chodzi o, oprócz Jana Krzysztofa Ardanowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2018 – 2019 i prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Bielmek Tadeusza R., dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w latach 2018 – 2019 Piotra S. oraz dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w latach 2019 – 2020 Grzegorza P.

Jest akt oskarżenia przeciwko Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu

Sprawa dotyczy działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i nieprawidłowości związanych z udzieleniem w latach 2018 – 2019 spółce Eskimos S.A. gwarancji bankowych i kredytowych na przeprowadzenie skupu 500 tys. ton jabłek przemysłowych, w wyniku czego KOWR musiał wypłacić sumę gwarancyjną w kwocie blisko 100 mln zł. Postępowanie, jak informuje prokuratura, obejmuje również wątek doprowadzenia KOWR do poniesienia niecelowych oraz nieoszczędnych wydatków publicznych w kwocie 30 mln zł w związku z udzieleniem gwarancji kredytowej Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.

Ardanowskiemu śledczy zarzucają przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez spółkę Eskimos S.A. i Spółdzielnię Mleczarską Bielmlek.

Zarzuty dotyczą dwóch wątków związanych z udzielaniem gwarancji finansowych wskazanym podmiotom przez KOWR.

Co prokuratura zarzuca Ardanowskiemu?

Pierwszy zarzut dotyczy okresu od września 2018 r. do lipca 2019 r. W ocenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie Jan Krzysztof Ardanowski, działając wspólnie i w porozumieniu z kierownictwem KOWR (byłymi Dyrektorami Generalnymi KOWR – Piotrem S., a następnie Grzegorzem P.) oraz Tadeuszem R. – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doprowadził do udzielenia spółce Eskimos S.A. gwarancji bankowych i kredytowych na łączną kwotę 100 mln zł, mimo tego, iż wiedzieli o złej kondycji finansowej spółki, jej zadłużeniu oraz braku odpowiedniego zaplecza technicznego i doświadczenia w prowadzeniu skupu i przetwórstwa jabłek w skali całego kraju.

Drugi zarzut, jak czytamy w komunikacie, dotyczy okresu od 1 do 30 sierpnia 2019 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie ustaliła, że Jan Krzysztof Ardanowski działając wspólnie i w porozumieniu z Grzegorzem P. – pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Tadeuszem R. – prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek umożliwił udzielenie przez KOWR gwarancji kredytowej w wysokości do 30 mln zł dla Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek. Decyzja ta została podjęta mimo świadomości bardzo złej sytuacji finansowej spółdzielni oraz jej problemów ze spłatą zobowiązań.

W ocenie prokuratury, były minister rolnictwa swoim działaniem doprowadził do niecelowych i nieoszczędnych wydatków publicznych oraz wyrządził szkodę interesowi publicznemu.

Zarzucane politykowi czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że czterech podejrzanych w tej sprawie przyznało się do winy i dobrowolnie poddało karze.

