Weta Nawrockiego. Polacy ocenili prezydenta

Jak dotąd prezydent zawetował 25 ustaw. Choć nie jest to liczba zbyt wielka, to jednak politycy koalicji rządowej krytykują Karola Nawrockiego, określając go mało wybrednym słowem "wetomat".

Pracownia United Surveys by IBRiS zapytała Polaków o to, co sądzą na temat wet prezydenta. Wyniki nie są dobre dla Nawrockiego. 47,5 proc. badanych wybrało odpowiedź: "prezydent wetuje ustawy głównie po to, by utrudnić prace rządowi". 37,8 proc. uważa, że weta prezydenta to wyraz troski o "jakość prawa i dobro obywateli". 14,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI&CAWI na grupie n=1000 osób.

Będą kolejne weta prezydenta

Z informacji „Super Expressu” i Radia Eska wynika, że prezydent ma zawetować ustawę o KRS oraz ustawę dotyczącą programu „Aktywny Rolnik”. Karol Nawrocki podpisze natomiast ustawę wygaszającą specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Z kolei decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nadal nie zapadła.

Prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoje decyzje w czwartek.

Jeśli chodzi o ustawę dotyczącą KRS, to prezydent ma „olbrzymie zastrzeżenia konstytucyjne do zmian”. „W Pałacu Prezydenckim obawy budzi jednak ryzyko chaosu prawnego oraz podważania statusu sędziów powołanych w poprzednich latach. W ustawie nie ma zapisów, które niwelowałyby te obawy” – czytamy.

Z kolei „Aktywny Rolnik” to nowe przepisy, które miałyby wprowadzić zasady potwierdzania faktycznej aktywności rolniczej jako warunku uzyskania dopłat. Ustawę krytykuje Rada Rolnictwa przy Prezydencie RP i zasiadający w niej były minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Alarmują oni, że regulacje uderzą w małe i rodzinne gospodarstwa, a nie rozwiążą problemu „fikcyjnych rolników”. Prezydent ma tę ustawę zawetować.

