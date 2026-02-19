Szef klubu PiS chwali prezydenta: Nie ma zgody na ryzyko unieważniania milionów orzeczeń

"Weto wobec ustawy o KRS to obrona stabilności prawa, niepodważalności wyroków i konstytucyjnych prerogatyw głowy państwa. Nie ma zgody na chaos, podważanie statusu ponad 3000 sędziów i ryzyko unieważniania milionów orzeczeń" – napisał Mariusz Błaszczak na platformie X.

"Weto w sprawie tzw. «aktywnego rolnika» to obrona gospodarstw rodzinnych i art. 23 Konstytucji. Nie dla biurokratycznej likwidacji małych rolników i odbierania im dopłat!" – ocenił przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

twitter

Weto prezydenta ws. ustawy o KRS

Prezydent Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą chce przeforoswać rząd koalicyjny pod wodzą Donalda Tuska.

Prezydent tradycyjnie uzasadnił swoją decyzję w nagraniu opublikowanym na swojej stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych.

twitter

Krajowa Rada Sądownictwa ukonstytuowana w kwietniu 2018 r. jest prezentowana przez koalicję Donalda Tuska oraz część przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce i w Brukseli jako gremium nielegalne. Krytycy określają ją mianem "neoKRS", a jej nominatów "neosędziami".

"NeoKRS" to termin publicystyczny, nie prawny, stosowany przez polityków obozu władzy i część mediów, który stał się swoistym symbolem niezgody na zmiany PiS w sądownictwie, a także znakiem identyfikującym stosunek do pisowskich reform przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości.

W rozumieniu przeciwników tych zmian "neoKRS", podobnie jak "neosędziowie", uznawana jest za instytucję powołaną ze złamaniem Konstytucji, a więc nielegalnie.

Czytaj też:

Prezydent zawetował ustawę o KRS. Oświadczenie NawrockiegoCzytaj też:

"Pod ładną nazwą ukryto brzydką prawdę". Nawrocki wetuje ustawę Aktywny Rolnik