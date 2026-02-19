Sąd skazał komika, który fałszywie zarzucał kapłanowi nadużycia seksualne

W grudniu 2022 roku brazylijski artysta opublikował w jednej z sieci społecznościowej film sugerujący, że kapłan dopuszcza się nadużyć seksualnych wobec młodych chłopców.

"Niewinny" żart

Rzekomo żartobliwy materiał Cassius Ogro (właściwie Cassius Matheus dos Santos Soares) opublikował krótko po tym, jak ksiądz Júlio Lancellotti skrytykował rozrzutność piłkarskiej federacji Brazylii, która wydała duże środki na zakwaterowanie i luksusowe wyżywienie swoich piłkarzy podczas rozgrywanych w Katarze piłkarskich mistrzostw świata. Satyryk broniąc wystawnego życia futbolistów podczas mundialu w żartobliwym komentarzu oskarżył kapłana, popularnego w São Paulo w związku z rozwijaniem licznych dzieł dobroczynnych, o przestępstwa seksualne.

Podczas orzekania wyroku sędzia prowadzący sprawę orzekł, że deklaracja komika dotycząca księdza Lancellottiego nie ma pokrycia w faktach, jest kłamliwa i musi zostać ukarana grzywną. Zasądził wypłatę przez komika na rzecz brazylijskiego księdza 15 tys. reali (około 10,5 tys. zł) za doznane z powodu pomówienia straty moralne.

Podczas ogłaszania wyroku sędzia podkreślił, że Cassius Ogro z premedytacją rozpowszechnił kłamliwe stwierdzenia na temat duszpasterza, które szeroko rozeszły się w przestrzeni medialnej. – Te słowa uderzyły w reputację księdza, będąc ciężkimi zarzutami, które w rzeczywistości są bezpodstawne – podsumował sędzia prowadzący sprawę.

