Szłapka: Deklarują pełne wsparcie dla rządu

Po zamieszaniu związanym z wyborami nowego przewodniczącego Polski 2050, część polityków ugrupowania postanowiła opuścić partię. W ostatnich dniach z partii odeszli m.in. poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, europoseł Michał Kobosko, Paweł Zalewski oraz była wiceminister Anna Radwan-Röhrenschef.

Ostatecznie klub parlamentarny Polska 2050 przestał istnieć. W środę Paulina Hennig-Kloska, wraz z grupą posłów, ogłosiła, że odchodzi z Polski 2050 i zakłada własny klub. Do tej grupy dołączyła Joanna Mucha. "Podjęłam decyzję o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w klubie parlamentarnym. Pozostanę posłanką niezależną. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za pięć lat wspólnej pracy. Bardzo żałuję, że tak się ona kończy" – napisała na swoim koncie na platformie X.

– To oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu, klubie parlamentarnym. Bardzo wiele państwo mogliście ostatnio przeczytać, wysłuchać na ten temat. To oczywiście z jednej strony brak przestrzeni do dialogu, do partnerskiej współpracy – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Co dalej z koalicją?

Rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany w TVN24, czy rozłam w Polsce 2050 nie doprowadzi do wstrząsu w koalicji. – Nie, myślę że żadnego wstrząsu to nie spowoduje. Mamy deklarację zarówno od pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, jak i pani minister Hennig-Kloski, że jest pełne wsparcie dla rządu, dla koalicji – powiedział.

– Też rozmawiam z posłami, współpracujemy przecież, którzy weszli z list Trzeciej Drogi i byli wcześniej członkami czy są członkami Polski 2050. Oni deklarują pełne wsparcie dla rządu – wskazał.

Szłapka wypowiedział się też na temat stanowiska wicepremiera dla przewodniczącej Polski 2050. – Nie ma takiego uzgodnienia w umowie koalicyjnej [ws. wicepremiera dla Polski 2050]. W tekście umowy koalicyjnej nie ma takiego uzgodnienia. Było uzgodnienie, że Szymon Hołownia zostanie marszałkiem – przekazał rzecznik rządu.

