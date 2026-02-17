"Nie było żadnych konsultacji". Szłapka skomentował głośne słowa Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w niedzielę w wywiadzie dla Polsat News, że jest „wielkim zwolennikiem” przystąpienia Polski do projektu jądrowego. Karol Nawrocki przyznał, że „Polska powinna rozważyć rozwój własnej broni jądrowej”.

Polska w programie jądrowym? Prezydent Nawrocki jest zwolennikiem

Pytany w wywiadzie o zgodę Stanów Zjednoczonych i traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, prezydent odpowiedział: „Nie wiem, ale musimy działać w takim kierunku, abyśmy mogli rozpocząć prace”.

Jako powód Karol Nawrocki podał toczący się w sąsiedztwie konflikt zbrojny oraz imperialną politykę Rosji. – Wiemy, jaki jest stosunek agresywnej, imperialnej Federacji Rosyjskiej do Polski – powiedział.

Szłapka skomentował słowa Nawrockiego

O słowa prezydenta Karola Nawrockiego był we wtorek pytany podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Podkreślił, że w potencjalnej kwestii programu jądrowego Polski trzeba pamiętać o rozdziale kompetencji, a w tego typu sprawach posiada je Rada Ministrów.

– Wszelkie tego typu publiczne wypowiedzi powinny być bardzo ostrożne (…), poprzedzone dużą rozwagą – powiedział.

Rzecznik rządu podkreślił, że chodzi szczególnie o „zobowiązania międzynarodowe jakie Rzeczpospolita podjęła”, czyli „traktaty, których jesteśmy stroną”.

– Nie było w tej sprawie żadnych konsultacji między rządem a panem prezydentem czy jego współpracownikami – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do słów Karola Nawrockiego.

