"Gada kompletne bzdury". Szłapka mocno o polityku PiS

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę o SAFE, ponieważ po sięgnięciu po unijne pieniądze "decyzje na temat naszej przyszłości będą podejmowane nie w Warszawie, ale w Berlinie". Opozycja wskazuje także, że środki będą wydawane głównie w firmach francuskich i niemieckich.

Tymczasem rzecznik rządu odpiera te argumenty. Adam Szłapka w niewybrednych słowach skomentował wypowiedź Błaszczaka.

– Nie pierwszy raz Błaszczak gada kompletne bzdury, bo w sprawie SAFE w listopadzie mówił inaczej, w lutym mówił inaczej. Po prostu ktoś go uruchomił, żeby działał przeciwko polskiemu przemysłu zbrojeniowego, bo oczywiście rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego jest w naszym interesie, ale nie wszyscy, mamy też konkurentów, jeżeli chodzi o firmy zbrojeniowe i najwyraźniej widać tutaj jakiś bardzo zaawansowany lobbing – stwierdził.

Co zrobi prezydent Nawrocki?

Szłapka był również pytany o przewidywania dotyczące decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o SAFE. Rzecznik rządu przyznał, że liczy na podpis prezydenta, bo to "lepsze rozwiązanie dla Polski". Przy okazji polityk Koalicji Obywatelskiej zarzucił opozycji rozpętanie wokół unijnej pożyczki "awantury".

– Awanturę o ustawę wywołali politycy PiS, który chcą, zgodnie z zasadą, o której sami często mówili, im gorzej tym lepiej, im gorzej dla Polski tym lepiej dla PiS-u, chcą ją po prostu sabotować. Dlaczego jest przydatna ustawa? Bo ona opisuje cały proces, przyspiesza ten proces i daje taką pełną możliwość skorzystania z tego programu SAFE – powiedział Szłapka.

Jednocześnie rzecznik przyznał, że rząd ma plan B na wypadek prezydenckiego weta.

– Plan B wygląda tak, że oczywiście da się z zasadniczych części tego programu SAFE skorzystać, mimo sabotażu skrajnie przeciw polskiej gospodarce i działaniu i polskiej armii i polskiego bezpieczeństwu, działaniu politykom PiS. Natomiast na pewno to proces wydłuży, uczyni bardziej skomplikowanym, więc sabotowanie tego jest po prostu sypaniem piachu w tryby – wyjaśnił.

Czytaj też:

"Nie było żadnych konsultacji". Szłapka skomentował głośne słowa NawrockiegoCzytaj też:

Jak sytuacja w Polsce 2050 wpłynie na rządzącą koalicję? Rzecznik rządu zabrał głos