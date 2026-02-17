"Prowadzi do utraty niepodległości". Błaszczak uderza w ministra
"Prowadzi do utraty niepodległości". Błaszczak uderza w ministra

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak Źródło: X / pisorgpl
Szef klubu PiS krytycznie ocenił działalność ministra Radosława Sikorskiego. Jego zdanie, szef MSZ prowadzi Polskę "do utraty niepodległości".

Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa kanclerz Niemiec Friedrich Merz nawiązał do słynnego przemówienia Radosława Sikorskiego sprzed 15 lat, jakie polski polityk wygłosił w Berlinie. Ówczesny minister spraw zagranicznych wzywał Niemcy do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Europy w obliczu kryzysu finansowego.

– Już 15 lat temu Radek Sikorski powiedział nam, Niemcom: "Mniej obawiam się niemieckiej siły niż niemieckiej bezczynności". Te dwa elementy są częścią naszej odpowiedzialności, wynikającej z naszej historii i położenia geograficznego. Tę odpowiedzialność przyjmujemy – powiedział Merz.

Błaszczak krytykuje Sikorskiego

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest zaniepokojony wystąpieniem kanclerza Niemiec w Monachium. Jego zdaniem, Polska powinna zacieśniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Co do Niemiec, to polityk PiS uważa, że tezy o potrzebie przywództwa Berlina w Europie są "niepokojące. Polska powinna obawiać się niemieckiej dominacji, ponieważ w przeszłości nigdy nie kończyło się to dla niej dobrze.

Błaszczak skrytykował również szefa polskiego MSZ.

– Stawiam taką tezę, że Sikorski przejdzie do historii jako fatalny minister spraw zagranicznych, który doprowadzi do upadku niepodległości przez nasz kraj – powiedział.

PiS przeciwko SAFE

Poseł był również zapytany o unijny program SAFE. W ostatnich dniach był on przedmiotem gorących dyskusji między politykami opozycji a koalicji rządzącej. Błaszczak stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę o SAFE, ponieważ po sięgnięciu po unijne pieniądze "decyzje na temat naszej przyszłości będą podejmowane nie w Warszawie, ale w Berlinie".

– A wie pan, dlaczego Donald Tusk tak prze do tego? Dlatego, że uważa, że będzie gwarantem tego, iż w sytuacji, w której straciłby w wyniku wyborów władzę, no to tą władzę odzyska. Tak jak Unia Europejska obaliła już kilka gabinetów, kilka rządów we Włoszech, tak będzie obalała właśnie w tej wrażliwej kwestii, bo obronność jest wrażliwą kwestią – podkreślił były szef MON.

Błaszczak: Kiedy przejmiemy władzę, unieważnimy tę umowę

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Polsat News
