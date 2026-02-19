Uchylenie immunitetu Bodnarowi. Jest decyzja Senatu

Wniosek w tej sprawie dotyczył zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w związku z prywatnym aktem oskarżenia o zniesławienie, który wniósł sędzia Daniel Radwański.

Sprawa ma związek z pismem skierowanym do Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie w kontekście odwołania Radwańskiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Brzozowie. Zdaniem wnioskodawcy treść pisma, które sporządził ówczesny wiceszef MS Dariusz Mazur, naruszała jego dobre imię.

Sędzia pozywa byłego ministra sprawiedliwości

Wśród przesłanek odwołania Mazur wskazał podpisanie przez Radwańskiego listy poparcia dla Grzegorza Furmankiewicza jako kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej przepisami przyjętymi po 2017 r.

"Daniel Radwański, udzielając poparcia sędziemu Grzegorzowi Furmankiewiczowi, ubiegającemu się o stanowisko w nieprawidłowo ukształtowanej KRS, jednoznacznie okazał swoje poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów oraz przyczynił się do demontażu obowiązującego porządku konstytucyjnego i podważenia podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa" – czytamy w piśmie, którego fragmenty cytuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Sędzia pozwał o zniesławienie zarówno Mazura, jak i Adama Bodnara, w tamtym czasie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Senat nie zgodził się na uchylenie immunitetu Bodnarowi

Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich zarekomendowała wcześniej odrzucenie wniosku. Podczas czwartkowego głosowania plenarnego większość senatorów opowiedziała się przeciwko uchyleniu immunitetu. Za wyrażeniem zgody głosowało 23 senatorów, przeciw było 60, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Decyzja Senatu oznacza, że w okresie sprawowania mandatu Bodnar nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej w tej sprawie bez ponownej zgody izby.