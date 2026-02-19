Historyczny wzrost liczby pozwoleń na broń w Polsce

W 2025 roku wydano rekordowe 50 700 nowych pozwoleń na broń – wynika z oficjalnych statystyk Komendy Głównej Policji.

Ponad milion sztuk broni w rękach cywilów

Z danych publikowanych przez Komendę Główną Policji w ramach corocznych zestawień "Broń – pozwolenia" wynika, że na koniec 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było 1 037 778 sztuk broni palnej należącej do osób prywatnych. To wzrost o ponad 107 tys. w porównaniu z rokiem 2024. Liczba aktywnych pozwoleń osiągnęła poziom 411 769. Dla porównania – w 2015 roku było ich 192 819. Oznacza to, że w ciągu dekady liczba decyzji administracyjnych w tym zakresie wzrosła ponad dwukrotnie.

Statystyki policyjne pokazują wyraźne przyspieszenie od 2020 roku. W 2020 r. było ok. 10,2 tys. wydanych pozwoleń, w 2022 r. – ok. 34–37 tys., w2023 r. – ponad 40 tys. a w 2024 r. – ok. 45,8 tys. Punktem zwrotnym był 2022 rok. Tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę strzelnice w całym kraju informowały o gwałtownym wzroście liczby osób zainteresowanych szkoleniami i uzyskaniem pozwolenia.

Kto najczęściej ubiega się o pozwolenie?

Największą grupę wniosków w 2025 roku stanowiły pozwolenia kolekcjonerskie – wydano 21 071 decyzji. Na drugim miejscu znalazły się pozwolenia sportowe (17 601), a następnie pozwolenia na broń do ochrony osobistej (7 254). Mimo dynamicznego wzrostu Polska pozostaje jednym z krajów o najniższym wskaźniku cywilnego posiadania broni w Unii Europejskiej.

Według danych Small Arms Survey z 2017 roku w Polsce przypada około 2,5 sztuki broni na 100 mieszkańców – to najniższy wynik w UE. Dla porównania: w Finlandii jest to 32,4 sztuki na 100 mieszkańców, w Austri 30, zaś na Cyprze – 29,1 sztuk broni na 100 osób.