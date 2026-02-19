"Pod ładną nazwą ukryto brzydką prawdę". Nawrocki wetuje ustawę Aktywny Rolnik

– Po raz kolejny pod ładną nazwą ustawy ukryta zostaje brzydka prawda o proponowanych zmianach. Tak było przy tak zwanej edukacji zdrowotnej, tak jest i teraz. Złe prawo nie ukryje się nawet za najładniejszą nazwą. Dobre prawo broni się treścią, nie propagandą – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w czwartek (19 lutego) w serwisie X.

Ustawa Aktywny Rolnik zawetowana. "Dzielenie na lepszych i gorszych"

– Konstytucja w artykule 23. mówi jasno: podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Tymczasem proponowane przepisy premiują wielkie podmioty, a od małych rolników wymagają udowadniania swojej aktywności poprzez skomplikowaną biurokrację – argumentował Nawrocki.

– Ustawa zakłada, że jeśli tej aktywności nie potwierdzą, to stracą dopłaty bezpośrednie. Dalszą konsekwencją będzie likwidacja tych gospodarstw i ich rozbiór przez duże przedsiębiorstwa rolne. To jest dzielenie rolników na lepszych i gorszych, jednych zasługujących na wsparcie i drugich wykluczonych z dopłat – ocenił.

Prezydent: To nie jest reforma, to jest zagrożenie

– Czy rolnik pracujący od świtu do nocy staje się nieaktywny, bo nie generuje odpowiedniej liczby faktur? Czy rodzinne gospodarstwo ma być przekształcone w biuro rachunkowe? To nie jest reforma. To jest zagrożenie dla setek tysięcy rolniczych, polskich rodzin i dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa – oświadczył prezydent.

– Nie pozwolę, by poprzez biurokrację i formalne restrykcje polska ziemia była zabierana z rąk rodzinnych gospodarstw na rzecz przedsiębiorstw rolnych. Państwo musi stać po stronie tych, którzy żywią naród, a nie tych, którzy liczą wyłącznie skalę zysku – podkreślił.

To 27 zawetowana przez Nawrockiego ustawa od początku objęcia urzędu prezydenta w sierpniu 2025 r.

