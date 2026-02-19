Od dziś nowy limit w bankomatach. Zmiany już obowiązują

Limit jednorazowej wypłaty został obniżony z 800 zł do 200 zł. Zmiana dotyczy tylko bankomatów sieci Euronet. Użytkownicy systemu BLIK nadal mogą korzystać z innych bankomatów w Polsce, gdzie limity wypłat pozostają wyższe lub zależą od warunków banku.

"Od 19 lutego 2025 r. sieć Euronet wprowadziła limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki BLIKIEM w swoich urządzeniach. Zmiana dotyczy wyłącznie tej sieci i nie wpływa na dostępność wypłat w pozostałych bankomatach w Polsce. Użytkownicy BLIKA mogą nadal swobodnie korzystać z ponad 13 000 bankomatów działających w sieciach największych banków oraz innych operatorów, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne" – czytamy w komunikacie.

twitter

Ogłoszona w ubiegłym tygodniu decyzja Euronetu to odpowiedź na czynniki ekonomiczne, w tym rosnące koszty obsługi wypłat gotówki, które – jak wskazano – przewyższają wpływy z transakcji realizowanych BLIKIEM.

Korzystasz z BLIKA? Nowy limit wypłat gotówki w bankomatach Euronet

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną.

Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), która zapewnia, że stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników.

Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

Biuro prasowe BLIKA podaje, że w 2025 r. użytkownicy wykonali w bankomatach 79 mln operacji BLIKIEM, co stanowiło 2,7 proc. wszystkich transakcji BLIKIEM zrealizowanych w ubiegłym roku. Średnia wartość pojedynczej wypłaty wyniosła 731 zł.

Czytaj też:

Polacy wycofują gotówkę z banków. Setki miliardów poza systemem