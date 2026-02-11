Poważne ograniczenia w dostępie do gotówki w Polsce. "Do odwołania"

Decyzja obejmie wszystkie urządzenia należące do sieci Euronet Polska i ma obowiązywać do odwołania.

Obniżenie limitu do 200 złotych

Zmiana oznacza znaczące obniżenie dotychczasowych możliwości wypłat. Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, wskazuje, że obniżenie limitu z 800 zł do 200 zł to istotne pogorszenie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z tej formy wypłaty gotówki.

Euronet tłumaczy wprowadzenie ograniczenia koniecznością ograniczenia strat finansowych. Firma podkreśla, że wypłaty BLIK-iem są obecnie realizowane nawet dwukrotnie poniżej kosztów ponoszonych przez operatorów bankomatów. Według Euronetu stawki ustalane przez operatora systemu BLIK nie pokrywają kosztów obsługi tych transakcji, mimo dostępnych publicznie analiz rynku bankomatowego. Spółka zaznaczyła również, że odnotowała zmiany w wysokości tzw. interchange bankomatowego wprowadzane przez Mastercard i Visa. Nowe stawki mają pokrywać większą część kosztów wypłat, jednak, zdaniem Euronetu, nadal pozostaną niższe niż rzeczywiste koszty obsługi usługi.

Autonomiczna decyzja Euronetu

Euronet podkreśla, że nie pobiera opłat za wypłaty gotówki BLIK-iem oraz kartami wydanymi w Polsce. Jednocześnie firma deklaruje gotowość do dalszego dialogu z uczestnikami rynku i regulatorami, aby utrzymać stabilny dostęp do gotówki dla klientów, także w mniejszych miejscowościach. Polski Standard Płatności zaznacza natomiast, że decyzja Euronetu jest autonomiczna i stanowi kolejny etap wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat. Operator BLIK zwraca uwagę, że podobne ograniczenia nie są stosowane przez innych operatorów bankomatów, banki ani sieci sklepów umożliwiające wypłatę gotówki w kasie.

Obecnie gotówkę BLIK-iem można wypłacać w ponad 13 tys. bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8 tys. urządzeń należących do banków, gdzie limity wypłat pozostają na wyższym poziomie. System BLIK pozostaje jednym z najważniejszych standardów płatności mobilnych w Polsce. W 2024 roku wykonano nim 2,4 mld transakcji o wartości ponad 347,3 mld zł, a w pierwszym półroczu 2025 roku – 1,4 mld transakcji o wartości przekraczającej 207,3 mld zł. Euronet jest globalnym dostawcą rozwiązań technologii finansowych i płatności, obsługującym ponad 57 tys. bankomatów na świecie, w tym około 7,8 tys. w Polsce.

