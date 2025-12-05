Kolejne podwyżki od nowego roku. Wypłaty z bankomatów droższe nawet o 50 proc.

Visa i Mastercard zmieniają zasady naliczania opłat, co sprawi, że każda wypłata będzie kosztować znacznie więcej niż dziś.

Najbardziej ucierpią korzystający z Euronetów i Planet Cash

Zamiast jednej stałej stawki operatorzy kart wprowadzają model oparty na opłacie stałej i procencie od wypłaconej kwoty. To tylko pozornie techniczna zmiana – w praktyce oznacza, że wiele wypłat podrożeje do ok. 3 zł za jedną operację. Nowe stawki od 2026 roku to dla kart Visa: 1,20 zł + 0,17 proc. wartości wypłaty, dla Mastercard: 1,20 zł + 0,18 proc. Obowiązujące aktualnie opłaty są niższe – ok. 1,30 zł i 1,70 zł. Po zmianach za wypłatę 1000 zł klient pośrednio zapłaci nawet ponad dwa razy tyle, bo banki mogą przerzucać rosnące koszty na użytkowników.

Prywatne sieci bankomatów odpowiadają za ponad 70 proc. wypłat w Polsce, a to właśnie w ich urządzeniach opłaty będą naliczane najczęściej. Urządzenia ustawione w galeriach, przy sklepach i na ulicach mogą więc stać się źródłem stałych, kilkuzłotowych dopłat przy każdej wypłacie. W skali roku oznacza to dla wielu osób bardzo realny koszt.

Visa i Mastercard tłumaczą się rosnącymi kosztami

Operatorzy kart wskazują na rosnące koszty bezpieczeństwa i utrzymania infrastruktury, ale dla klientów to kolejny sygnał, że usługi finansowe regularnie drożeją. Najwięcej zapłacą ci, którzy wypłacają gotówkę często lub korzystają z przypadkowych bankomatów.

Choć zmiany są nieuniknione, wciąż można ograniczyć dodatkowe opłaty na przykład korzystając z bankomatów własnego banku, wybierając cashback podczas zakupów, używając limitów darmowych wypłat z aplikacji bankowej lub wypłacając gotówkę BLIK-iem w bankomatach bankowych, gdzie transakcje często pozostają bezpłatne. W obliczu podwyżek wiele osób może przerzucić się na wypłaty bez fizycznej karty.

Jak zauważają eksperci, zmiany wpisują się w szerszy, europejski trend stopniowego ograniczania obrotu gotówkowego. Droższe wypłaty mogą dodatkowo zachęcić do korzystania z kart i płatności mobilnych, które dla banków są po prostu tańsze w obsłudze.

Czytaj też:

Stracił 800 zł we wpłatomacie. Bank odmówił zwrotu, zdecydował jeden błądCzytaj też:

Wielka kradzież środków klientów banku Santander. Wiadomo, ile zniknęło