Stracił 800 zł we wpłatomacie. Bank odmówił zwrotu, zdecydował jeden błąd

Jeden z internautów opisał w mediach społecznościowych, jak stracił pieniądze we wpłatomacie. Maszyna "zjadła" mu 800 złotych. Jak do tego doszło?

Klient chciał wpłacić 1000 złotych we wpłatomacie sieci Euronet. Maszyna przyjęła banknoty, po czym wyświetliła komunikat o awarii. Problem w tym, że zwróciła jedynie 200 złotych, a także wydrukowała potwierdzenie o niezrealizowaniu transakcji.

Mężczyzna natychmiast zadzwonił na infolinię Euronetu. Tam usłyszał, że reklamację musi złożyć w swoim banku. Tak też zrobił. Pracownik mBanku przyjął zgłoszenie i zapewnił, że pieniądze wrócą na konto w ciągu kilku dni.

Wpłatomat "zjadł" 800 zł. Bank odmówił zwrotu. Dlaczego?

Jak wynika z relacji serwisu telepolis.pl, po kilku dniach mBank wysłał maila z prośbą o przesłanie zdjęcia wydruku z wpłatomatu. Tu pojawił się kolejny problem. Klient popełnił bowiem jeden błąd – przypadkowo wyrzucił potwierdzenie awarii. W tej sytuacji bank poinformował, że brak dokumentu oznacza odrzucenie reklamacji. W ten sposób mężczyzna stracił 800 złotych.

Jak jednak zauważył portal bezprawnik.pl, wciąż istnieje szansa na odzyskanie pieniędzy. Przede wszystkim należy złożyć reklamację w sieci Euronet. Każda transakcja, nawet nieudana, zostawia bowiem ślad w systemie. Ponadto, obsługa może fizycznie przeliczyć gotówkę we wpłatomacie i sprawdzić, czy w maszynie znajduje się nadwyżka zgadzająca się z kwotą reklamacji. Pomocne mogą być również nagrania z monitoringu.

Klient nadal może także dochodzić swoich roszczeń w mBanku. Musi złożyć odwołanie od odrzuconej reklamacji. Po wyczerpaniu tych możliwości może natomiast zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności skierować ją do sądu w ramach postępowania cywilnego.

Czym jest wpłatomat i jak z niego korzystać?

Wpłatomat to urządzenie bankowe, które umożliwia szybkie i samodzielne wpłacanie gotówki na konto bankowe. Działa podobnie do bankomatu, ale obsługuje wpłaty zamiast wypłat. Wpłatomaty są dostępne w wielu miejscach, często całodobowo, co pozwala na dokonywanie transakcji poza godzinami pracy banku, a pieniądze trafiają na konto niemal natychmiast.

Urządzenia akceptują wyłącznie banknoty. Warto pamiętać, że uszkodzone mogą zostać odrzucone. Większość maszyn wymaga użycia karty płatniczej. Dostępne są też wpłatomaty obsługujące transakcje za pomocą BLIK-a.

