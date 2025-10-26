"Znikające pieniądze". Jest komunikat banku

Klienci jednego z banków masowo zgłaszają nieautoryzowane wypłaty pieniędzy ze swoich kont. Pierwsze przypadki odnotowano w sobotę. Okazuje się, że chodzi o bank Santander. Najwięcej zawiadomień dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci przyjęli tam co najmniej 55 zgłoszeń – głównie w Bydgoszczy (51), ale także w Nakle, Żninie i Aleksandrowie Kujawskim. Podobna sytuacja ma miejsce w Wielkopolsce, gdzie od soboty funkcjonariusze z Poznania odnotowali blisko 70 przypadków.

Wszystkie przypadki dotyczą bezprawnych wypłat środków z indywidualnych kont. Według wstępnych ustaleń pieniądze wypłacane są masowo w bankomatach m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Bank zapewnia, że środki wrócą do właścicieli

Monika Nowakowska, rzecznik banku Santander, przekazała RMF FM komunika. "Wczoraj w wyniku monitoringu bank wykrył transakcje o charakterze przestępczym przy użyciu kart płatniczych klientów. Transakcje te wykonywane były w bankomatach sieci współpracującej. Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. We współpracy z operatorem urządzeń, prowadzimy obecnie pogłębioną analizę zdarzenia. Podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z organami ścigania i przygotowujemy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa" – poinformowała. Zapewniła, że pieniądze wrócą na konta klientów w poniedziałek. "Jeśli jeszcze ktoś zauważy, że z jego konta zniknęły pieniądze, proszony jest o telefon pod numer 1 9999 – to infolinia Santander Bank Polska, która jest dostępna całą dobę" – przekazała rzecznik.

"Zapewniam, że środki klientów są bezpieczne. Po wykryciu transakcji oszukańczych niezwłocznie wdrożyliśmy rozwiązania, które uniemożliwiają przestępcom dalsze działanie. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek. Jednocześnie prosimy klientów, jak zawsze, o zwracanie szczególnej uwagi na wygląd bankomatów i sprawdzanie, czy ich wygląd nie wzbudza podejrzeń co do ewentualnej ingerencji osób trzecich. Klientów, którzy zauważą takie przypadki, prosimy o kontakt z naszą infolinią, dzwoniąc na numer 1 9999 " – poinformowała Monika Nowakowska.