Pilny komunikat Policji: Pieniądze znikają z kont klientów

Policja potwierdza już ponad 120 zgłoszeń, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o czujność. Z nieoficjalnych doniesień mediów wynika, że sytuacja dotyczy klientów Santander Bank Polska.

Setki zgłoszeń, głównie z województwa kujawsko-pomorskiego

Najwięcej zawiadomień dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci przyjęli tam co najmniej 55 zgłoszeń – głównie w Bydgoszczy (51), ale także w Nakle, Żninie i Aleksandrowie Kujawskim. Podobna sytuacja ma miejsce w Wielkopolsce, gdzie od soboty funkcjonariusze z Poznania odnotowali blisko 70 przypadków.

Zgłaszający to klienci jednego z banków. Policja nie ujawnia jego nazwy, jednak wiadomo, że wszystkie przypadki dotyczą bezprawnych wypłat środków z indywidualnych kont. Według wstępnych ustaleń pieniądze wypłacane są masowo w bankomatach m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Oficjalny komunikat policji

"Od soboty (25.10.2025 r.) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci przyjęli już ponad 50 zawiadomień dotyczących nieuprawnionych wypłat z kont indywidualnych klientów jednego z banków. Trwa analiza przyjętych zawiadomień. Na terenie naszego województwa najwięcej zawiadomień otrzymali policjanci na terenie Bydgoszczy (51), ale także Nakła (1), Żnina (2) oraz Aleksandrowa Kujawskiego (1).

Mając na uwadze ewentualne działanie przestępcze policjanci przyjmujący zgłoszenia skontaktowali się z przedstawicielami banku. Trwa analiza zgłoszeń. Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wyniku nieuprawnionych wypłat ze swojego konta, chcąc złożyć zawiadomienie o przestępstwie zabierz ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty, numer rachunku w banku, o ile to możliwe wydrukowaną historię rachunku ze wskazaniem budzącej wątpliwość transakcji” – informuje kujawsko-pomorska policja.

Służby pozostają w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku. Nie wykluczają, że mają do czynienia z szeroko zakrojoną, zorganizowaną akcją przestępczą. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja zachęca do natychmiastowego sprawdzania historii rachunków i bezzwłocznego zgłaszania każdej podejrzanej transakcji.

twitter