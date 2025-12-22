Burda Kolumbijczyków w polskim hostelu. Jeden nie żyje

W rezultacie urządzonej tam burdy jedna osoba straciła życie – także przybysz kolumbijski.

Kolumbijczyk pchnął rodaka nożem

Śmierć 19-letniego obywatela Kolumbii potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komedy Powiatowej Policji w Starachowicach aspirant Paweł Kusiak.

Jak przekazał policjant, w niedzielę po godz. 23 do szpitala został dowieziony 19-letni obywatel Kolumbii z raną kłutą klatki piersiowej. Pomimo interwencji lekarzy, jego życia nie udało się uratować. Zgłoszenie zdarzenia wpłynęło do policji od lekarzy.

Burda w Starachowicach

– Wiemy, że wcześniej w hostelu pracowniczym w Starachowicach doszło do awantury pomiędzy poszkodowanym a jedną z osób zatrzymanych – poinformował policjant.

Miejscowy serwis informacyjny Starachowice-net napisał, że w hostelu odbywało się spotkanie, podczas którego odbywała się libacja alkoholowa.

Zatrzymano sześcioro imigrantów

W związku ze śmiercią 19-letniego imigranta policja zatrzymała sześć osób. Wśród zatrzymanych jest jedna kobieta i pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 48 lat. Wszyscy są obywatelami Kolumbii.

– W tej chwili policjanci wykonują czynności z tymi osobami, zabezpieczają ślady, ustalają świadków, żeby określić dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia – przekazała policja.

W Polsce cały czas narastają problemy wynikające z wpuszczania do kraju obcych cywilizacyjnie cudzoziemców. Na początku roku media informowały o zadymie, którą Kolumbijczycy wywołali w centrum Słupska. O rozmaitych zdarzeniach z użyciem przemocy często piszą portale lokalne. Wszystkich przypadków nie są stanie odnotować media ogólnokrajowe.

