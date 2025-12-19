Popijawa na komendzie. Jest dymisja

Wszystko zaczęło się od informacji o pijanym prokuratorze, który mając ponad dwa promile alkoholu doprowadził do kolizji drogowej. S

ąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi Dariuszowi K. z Prokuratury Rejonowej w Kole – podają media. Został on zatrzymany 11 grudnia, gdy spowodował wypadek drogowy w Grzegorzewie. W zdarzeniu

poszkodowana zosta

ła 4-osobowa rodzina. Zakwalifikowano je jako kolizję. Dariusz K. usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Program "Państwo w Państwie" emitowany na antenie Polsatu ustalił, że Dariusz K. kilka godzin poprzedzających wypadek spędził na komendzie w Kole, gdzie miał spożywać alkohol. – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zlecił natychmiastową kontrolę. Funkcjonariusze naszego wydziału zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu obiektowego jednostki policyjnej i wdrażamy procedurę wyjaśniającą, ponieważ chcemy ustalić, czy do spożycia alkoholu dochodziło również na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kole – powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Policjant i prokurator razem pili alkohol

"Trzy godziny przed kolizją Dariusz K. pojawił się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole. Spotkał się tam ze swoim kolegą, asp. sztab. Zbigniewem B., naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pili alkohol w gabinecie naczelnika, a następnie obaj wsiedli do swoich samochodów i się rozjechali. policjant i prokurator wychodzili z budynku KPP Koło mocno chwiejnym krokiem. Impreza miała się zacząć chwilę po 13:00, a skończyć ponad dwie godziny później" – donoszą informatorzy.

– Kiedy kolscy policjanci dostali informacje o kolizji z udziałem prokuratora, na miejsce pojechali niemal wszyscy naczelnicy i kierownicy, którzy tego dnia mieli służbę. Nie pojechał tylko Zbigniew B. z wiadomych powodów – twierdzi anonimowe źródło w kolskiej policji.

W efekcie skandalu, z funkcji komendanta powiatowego policji w Kole został odwołany insp. Jacek Brzęcki.