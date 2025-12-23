Tak prezydent spędzi Wigilię. Rzecznik Nawrockiego ujawnia

"W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki będzie towarzyszył żołnierzom Zgrupowania Zadaniowego «Podlasie», funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji w czasie wykonywania przez nich zadań operacyjnych na granicy RP z Białorusią" – napisał Leśkiewicz w serwisie X.

Podkreślił, że żołnierze i funkcjonariusze dbający o bezpieczeństwo polskich granic "zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich ofiarną, a także odpowiedzialną służbę dla dobra Rzeczypospolitej".

twitter

Przypadająca w środę (23 grudnia) Wigilia będzie pierwszą w historii Wigilią ustawowo wolną od pracy. Ale nie dla wszystkich.

Granica z Białorusią. Dziś wizyta premiera, jutro prezydenta

We wtorek (23 grudnia) na granicę polsko-białoruską przybył premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Tusk zaapelował, aby w okresie świątecznym szczególnie pamiętać o tych wszystkich, którzy strzegą polskiego bezpieczeństwa, pilnują porządku i ratują ludzkie życie. – Żeby ktoś mógł świętować, ktoś musi czuwać – dodał.

Premier poinformował, że odebrał meldunek od dowódców wojska, Straży Granicznej i policji. Jak przekazał, w wieczór wigilijny służbę na granicy Polski z Białorusią i Litwą będzie pełniło ponad 4 tys. żołnierzy oraz kilkuset funkcjonariuszy SG i policji, w sumie ponad 6 tys. osób.

– Będziemy o nich ciepło myśleć i będziemy wszyscy pamiętać, że dzięki nim wszyscy pozostali mogą bezpiecznie te święta w swoich domach spędzić – podkreślił.

Wspomniał także o śmierci dwóch górników w kopalni Pniówek. – W niektórych domach tegoroczne święta będą smutne – mówił szef rządu, zapewniając, że rodziny ofiar otrzymają właściwą opiekę.

Życzenia świąteczne premiera

Na koniec Tusk złożył życzenia wszystkim Polkom i Polakom. Podkreślił, że kieruje je szczególnie do osób, które spędzą Wigilię w pracy lub na służbie.

– Będziemy z wami myślami. Pamiętajcie, że to co jest istotą świąt Bożego Narodzenia – miłość, pamięć o drugim człowieku, nadzieja – to wszystko będzie nam towarzyszyło i mam pewność, że także wam towarzyszyło w godzinach tej służby. Wszystkiego dobrego, dziękuję za cały rok ciężkiej pracy – powiedział premier.

Czytaj też:

Prezydent zdecydował ws. wolnej Wigilii. Jest komunikat