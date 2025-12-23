"W niektórych domach święta będą smutne". Tusk na granicy z Białorusią

– Zima przyszła, święta za chwilę. Jesteśmy tu, na granicy polsko-białoruskiej. Chciałbym bardzo, by wszyscy bez wyjątku, wszyscy rodacy, wtedy kiedy zasiądą do stołów wigilijnych, pamiętali o tych wszystkich, którzy będą akurat tego wieczora i w kolejne świąteczne dni chronili naszej granicy, wszystkich, którzy w mundurach i w cywilu będą na służbie – mówił premier.

– Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że czasami w bardzo trudnych warunkach, a kiedy trzeba to i w okresie świątecznym pilnują naszego bezpieczeństwa, pilnują porządku i ratują ludzkie życie. Na tym polega ta najgłębiej pojęta solidarność: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – argumentował.

– Wtedy, kiedy potrzebujemy tej bliskości i ciepła pamiętajmy, że niektórzy muszą ten czas poświęcić, byśmy mogli świętować. Żeby ktoś mógł świętować, ktoś musi czuwać – dodał.

Praca w Wigilię. Ponad 6 tys. funkcjonariuszy będzie strzec polskiej granicy

Tusk poinformował, że we wtorek (23 grudnia) rano odebrał meldunek od dowódców wojska, Straży Granicznej i policji. Jak przekazał, w wieczór wigilijny służbę na granicy Polski z Białorusią i Litwą będzie pełniło ponad 4 tys. żołnierzy oraz kilkaset funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji, w sumie ponad 6 tys. osób.

– Będziemy o nich ciepło myśleć i będziemy wszyscy pamiętać, że dzięki nim wszyscy pozostali mogą bezpiecznie te święta w swoich domach spędzić – powiedział.

Premier o śmierci dwóch górników w kopalni Pniówek

Tusk odniósł się również do wypadku w kopalni Pniówek na Śląsku, gdzie zginęło dwóch górników. – Tegoroczne święta będą w niektórych domach smutne. Z wielkim żalem przyjąłem dzisiaj rano informację o tragicznej śmierci dwóch górników. Łączę się w bólu ze wszystkimi bliskimi – podkreślił.

Jak dodał, rozmawiał z przedstawicielami władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy KWK Pniówek, żeby upewnić się, że rodziny zmarłych mają właściwą opiekę. Górnicy, którzy zginęli, mieli 40 i 41 lat.

Życzenia świąteczne premiera

Na koniec szef rządu złożył życzenia wszystkim Polkom i Polakom. Podkreślił, że kieruje je szczególnie do osób, które spędzą Wigilię w pracy lub na służbie.

– Będziemy z wami myślami. Pamiętajcie, że to co jest istotą świąt Bożego Narodzenia – miłość, pamięć o drugim człowieku, nadzieja – to wszystko będzie nam towarzyszyło i mam pewność, że także wam towarzyszyło w godzinach tej służby. Wszystkiego dobrego, dziękuję za cały rok ciężkiej pracy – powiedział premier.

