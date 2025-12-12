Na granicy z Białorusią odkryto podziemne przejście. Nagranie Straży Granicznej

Kolejny podkop wydrążony pod linią polsko-białoruskiej granicy państwowej odkryli w czwartek (11 grudnia) w okolicach Narewki na Podlasiu funkcjonariusze SG. Konstrukcja posłużyła migrantom do nielegalnego przekroczenia granicy.

"Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 50 metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście zlokalizowano około 10 metrów od zapory po polskiej stronie. Dzięki systemom elektronicznym funkcjonariusze Straży Granicznej szybko ustalili, że podkopem w krótkim czasie przedostało się do Polski ponad 180 cudzoziemców" – napisano w komunikacie.

W wyniku podjętych natychmiastowo działań ujęto do tej pory ponad 130 osób. Są wśród nich głównie obywatele Afganistanu i Pakistanu, pozostali to m.in. obywatele Indii, Nepalu i Bangladeszu. Trwają poszukiwania pozostałych sprawców nielegalnego przekroczenia granicy. Oprócz strażników granicznych w akcji uczestniczą żołnierze i funkcjonariusze policji z psami tropiącymi.

Galeria:

Podziemne przejście pod polsko-białoruską granicą

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Kolejny tunel odkryty przez Straż Graniczną

Straż Graniczna podała, że to czwarty w tym roku podkop pod linią granicy z Białorusią ujawniony przez funkcjonariuszy z Podlasia. "Fizyczne i elektroniczne zabezpieczenia na tym odcinku pozwalają natychmiast reagować na wszelkie próby naruszenia granicy państwowej" – podkreślono.

W komunikacie poinformowano również, że w tym samym czasie strażnicy zatrzymali dwóch kierowców: 69-letniego mieszkańca woj. małopolskiego i 49-letniego obywatela Litwy, którzy przyjechali po odbiór migrantów. "Mężczyźni mieli przerzucić cudzoziemców na zachód Europy. Trwają wobec nich dalsze czynności" – podano.