Na granicy Polski z Białorusią odkryto tunel. Jest nagranie

Tunel pod linią granicy i drogą techniczną w okolicach miejscowości Kondratki (Placówka SG w Michałowie) ujawnili w piątek (17 października) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Krótkie nagranie, na którym widać tunel, zostało udostępnione na platformie YouTube.

Straż Graniczna odkryła tunel

"Podkop zaczynał się na Białorusi, a jego wylot był około 20 m od linii granicy, po polskiej stronie. To już drugi taki tunel, który został wykopany pod polsko-białoruską granicą. Pierwszy, we wrześniu odkryli mundurowi z Placówki Straży Granicznej w Narewce" – czytamy w komunikacie SG.

Od początku roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. "Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze, polsko-białoruska granica jest skutecznie chroniona" – napisano.

Zapora na granicy z Białorusią

Lądowy odcinek granicy z Białorusią zabezpieczony jest barierą fizyczną o długości 186 km. To konstrukcja stalowa o wysokości 5,5m i zwieńczona concertiną. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, skuteczność zapory po modernizacji wynosi 98 proc.

Pod koniec lutego 2025 r. zakończono modernizację bariery elektronicznej na lądowym odcinku granicy z Białorusią o długości 206 km. Inwestycja objęła montaż dodatkowej linii kamer do obserwacji zewnętrznej strony bariery, zastosowanie lamp typu LED do oświetlania drogi technicznej, dodatkowe punkty kamerowe do zabezpieczenia przepustów wodnych

Całą długość zabezpieczenia podzielono na 11 odcinków funkcjonalnych (cała lądowa granica z Republiką Białorusi oraz jeziora i mniejsze cieki wodne między innymi rzeki Przewłoka i Leśna Prawa, kanał Augustowski).

