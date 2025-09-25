Polska otworzyła pięć przejść granicznych z Białorusią

Przywrócenie ruchu granicznego obowiązuje na obu kierunkach – wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.

Samochody osobowe wróciły na przejście Terespol-Brześć, a pojazdy ciężarowe na przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte zostały też trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć. Oznacza to, że w sumie otwartych będzie pięć przejść granicznych z Białorusią.

Ruch na granicy z Białorusią został częściowo przywrócony

Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, utrzymanie ograniczeń na pozostałych przejściach granicznych determinowane jest "utrzymującymi się wciąż zagrożeniami hybrydowymi ze strony Białorusi i Rosji".

Rozporządzenie w sprawie przywrócenia ruchu granicznego z Białorusią podpisał we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej otwarcie granicy zapowiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu zastrzegł, że "to narzędzie pozostaje dalej w naszym ręku i jeśli będzie taka potrzeba, wzrośnie napięcie albo agresywne zachowanie któregoś z sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych, ale w tej chwili wydaje się, że te bezpośrednie powody wygasły".

Zakończyły się manewry Zapad

Granica została zamknięta 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad. Według premiera, zakończenie tych manewrów "zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów".

– Biorąc pod uwagę także interesy gospodarcze polskich przewoźników, w tym PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy (zamknięcie granicy – red.) spełnił swoje zadanie – ocenił Tusk.

Zamknięcie granicy szczególnie dotknęło przedsiębiorców, którzy ponieśli z tego tytułu straty.

