Prezydent spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami SG na granicy

– Nie mogłem sobie wymarzyć piękniejszej Wigilii niż ta spędzona z polskimi żołnierzami i funkcjonariuszami. Każdego roku w Wigilię ponownie rodzi się nasza nadzieja na to, że wartości chrześcijańskie, dobro, miłość i miłosierdzie będą dominować na świecie i świat będzie lepszy. Będzie bez politycznego sporu, bez wojen, bez walk – powiedziała głowa państwa na spotkaniu z wojskowymi.

Prezydent spotkał się w Wigilię z żołnierzami

Nawrocki powiedział, że "mimo tego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy cesarzem był Oktawian August, to wojny na świecie dzieją się w kolejnych wiekach". – My chcemy miłości, miłosierdzia, niepodległych państw, pełnych wartości demokratycznych. Kto jak nie wy, żołnierze i funkcjonariusze, wy wiecie najlepiej, że nie tylko przy granicach Polski, ale na całym świecie, wojny są częścią naszego społecznego życia. Granic Rzeczpospolitej trzeba bronić, bo wojna jest niedaleko, a pod presją działań Rosji i Białorusi nasze granice są w niebezpieczeństwie, ale są bezpieczne dzięki Waszej codziennej pracy – powiedział prezydent. – Chcemy pokoju, bezpieczeństwa, ale tego nie uda się osiągnąć bez codziennego poświęcenia polskich żołnierzy i funkcjonariuszy – podkreślił.

Nawrocki: Przyjechałem wyrazić szacunek

Prezydent zaznaczył, że przyjechał do żołnierzy i funkcjonariuszy, aby wyrazić wielki szacunek do polskiego munduru, polskiego żołnierza i polskiego funkcjonariusza. Życzył zgromadzonym, by spędzili Wigilię w gronie swoich przyjaciół. — Myślę, że to symboliczne nakrycie, które poświęcone jest dla wędrowca w naszych domach, dziś w waszych domach będzie miało podwójną symbolikę. W waszych domach wasze rodziny będą myśleć o tym, że wy świadomie wybraliście misję dla naszego i dla nich wspólnego bezpieczeństwa i dobra. Za to poświęcenie wam z głębi serca dziękuję – powiedział Nawrocki. Dodał, że zarówno on, jak i cały naród jest z nich dumny.

– Dzisiaj jesteśmy wolną, niepodległa Polską, a nasze granice nie są tylko linią na mapie, są progiem naszego domu – kontynuował prezydent. – Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za waszą służbę. Niech żyje Polska – zakończył prezydent.

Wcześniej para prezydencka złożyła Polakom bożonarodzeniowe życzenia za pośrednictwem strony internetowej prezydenta oraz nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych.

