Opublikowała listę "sług narodu ukraińskiego". Oto nazwiska

Listę polskich europosłów, którzy poparli nowe zadłużenie na rzecz Ukrainy Anna Bryłka opublikowała w środę na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Anna Bryłka o "sługach narodu ukraińskiego"

"Przedstawiam Państwu listę posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego z Polski, którzy dzisiaj poparli nowy, wspólny europejski dług w wysokości 90 miliardów euro na pożyczkę dla Ukrainy" – napisała europosłanka Konfederacji na platformie X. Podkreśliła jednocześnie, że mowa o pożyczce w istocie bezzwrotnej, bo zabezpieczonej reparacjami wojennymi lub odmrożeniem aktywów rosyjskich. "Wobec tego będą spłacać ją obywatele" – wskazała.

Bryłka zwróciła uwagę, że poparcie dla tej inicjatywy wyrazili politycy wszystkich opcji poza jej ugrupowaniem. "PiS, Koalicja Obywatelska, PSL, PL2050 i Lewica – zjednoczona koalicja ukraińska" – napisała.

Ci posłowie poparli pożyczkę dla Ukrainy. Polityk opublikowała nazwiska

Na opublikowanej liście znalazło się łącznie 41 nazwisk. To europosłowie PiS: Adam Bielan, Tobiasz Bocheński, Waldemar Buda, Michał Dworczyk, Patryk Jaki, Mariusz Kamiński, Marlena Malag, Arkadiusz Mularczyk Piotr Muller, Bogdan Rzońca, Beata Szydłom, Michał Wąsik, Anna Zalewska, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski. Dalej europosłowie Koalicji Obywatelskiej: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, Borys Budka, Andrzej Buła, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Andrzej Halicki, Dariusz Joński, Ewa Kopacz, Elżbieta Łukacijewska, Jagna Marczułajtis-Walczak, Mirosława Nykiel, Jacek Protas, Bartosz Sienkiewicz, Michał Szczerba, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło i Bogdan Zdrojewski.

Wśród polityków PSL, którzy poparli pożyczkę dla Ukrainy znaleźli się Adam Jarubas i Krzysztof Hetman. Zadłużenie poparł również Michał Kobosko z Polski 2050 oraz europosłowie Lewicy: Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Krzysztof Śmiszek.

